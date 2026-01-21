Кабинетът одобри номинацията на тримата кандидати за европейски прокурор от България

Правителството одобри трима кандидати, номинирани за длъжността европейски прокурор от Република България. Те са предложени от Комисия по подбора, която бе определена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Одобрените кандидати са Димитър Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура- Пловдив и европейски делегиран прокурор; Михаела Райдовска - прокурор в Софийска градска прокуратура и европейски делегиран прокурор; Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура.

Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да изпрати кандидатурите на специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. След разглеждането на кандидатурите и изслушването на кандидатите, Комитетът по подбора ще изготви становище за тяхната квалификация, ще посочи дали те отговарят на условията по регламента (да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение; да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела) и ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и на списъка с класирането, Съветът на Европейския съюз с обикновено мнозинство ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България

Националната процедура по подбора бе проведена от седемчленна комисия, с представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет (ВСС) и юридическия факултет на СУ. Тя премина през два етапа - проверка за допустимост въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати на 14 януари.

Комисията счита, че посочените трима кандидати в пълна степен отговарят на условията на Регламента и на условията и критериите, предвидени в Регламент 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и в информационния документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори.

