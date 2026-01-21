Още 8 месеца дават топъл обяд на 200 нуждаещи се в Община Велико Търново

Във връзка с увеличаване на финансовия ресурс на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, срокът за реализация на Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново", се удължава с 8 месеца – до 30 септември 2026 г. Новината съобщиха от местната управа.

Община Велико Търново се възползва от предоставената възможност и на 16.01.2026 г. подаде искане за осигуряване на допълнителна финансова помощ. Същото е одобрено от Управляващия орган, при запазване на капацитета на услугата от 200 места. Допълнителните финансови средства, които Община Велико Търново ще получи за реализация на проекта са 69 973 € за предоставяне на услугата за допълнителни 165 работни дни от 1 февруари. По този начин, общият размер на безвъзмездната финансова помощ за целия период на реализация на проекта (01.01.2023 – 30.09.2026 г.) за община Велико Търново става 374 390.96 € (732 245.07 лв.).

Основната цел на проекта е осигуряване на здравословна и разнообразна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Те получават приготвена супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните потребители и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.

От началото на изпълнението на проекта до настоящия момент, 322-ма души са получавали безплатна приготвена храна за обяд.

Потребителите, които към момента ползват услуги по проекта ще продължат да ги получават и след 31.01.2026 г., като за целта не се изискват допълнителни действия от тяхна страна, уточняват от социалната дирекция.

Желаещите да бъдат включени като потребители по проекта, могат да подадат Заявление-декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю" № 18 /от южната страна на Спортен комплекс „Ивайло"/. Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация, разяснения и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени и от офиса на Домашен социален патронаж или от официалната интернет страница на Община Велико Търново.