Русе отбеляза Бабинден с ритуал и благодарност към медицинските специалисти

С ритуала $измиване на ръце" днес в двете университетски болници в града „Канев" и „Медика" бе отбелязан празникът Бабинден. Деня на родилната помощ в лечебните заведения уважиха кметът Пенчо Милков и неговият заместник Димитър Недев, съобщиха от пресцентъра на общината.

"Този празник винаги ме зарежда с радост и положителна енергия, и с уважение към работата на всички медицински специалисти, които помагат на бял свят да се появи нов живот. Вие сте и хората, които се обръщат с любов към семействата преди те да станат родители, в най-трудните моменти на раждането и след това. Вие сте първата грижа, която те усещат за най-скъпото си", обърна се кметът към лекарите, акушерките и медицинските сестри в двете болници. Той пожела на екипите да са изпълнени със сила и с енергията, дадена отгоре, както в ръцете, така и в сърцата на медицинските специалисти.

В държавната болница „Канев" ритуалът по измиване на ръцете бе извършен от д-р Ася Шишкова, старшата акушерка Галя Добрикова и акушерките Светлана Андреева и Невяна Николова. В своето емоционално обръщение към присъстващите д-р Шишкова поздрави екипите на акушеро-гинекологичните отделения в страната с празника на родилната помощ. Тя благодари на всички свои колеги и им пожела да работят все така всеотдайно с болката и радостта на младите жени, а бъдещите им срещи да бъдат все по хубави поводи.

От държавната болница с радост споделиха, че през 2025 г. за първи път от няколко години насам родените момичета са повече - 403, а момчетата – 393. Като радостна тенденция бе отбелязано и увеличаващото се присъствие на татковците по време на раждане – 20 такива случая са документирани през изминалата година. Общият брой на проплакалите бебета в УМБАЛ „Канев" през 2025 г. е 796, от които 14 двойки близнаци. Най-голямото бебе за годината е родено с тегло 5380 грама, а най-малкото – 680 грама.

В университетската болница „Медика" ритуалът за Бабинден изпълниха началникът на отделението по акушерство и гинекология д-р Стела Минчева и старшата акушерка Евгения Йорданова. Д-р Минчева поздрави екипа на болницата и сподели, че все повече семейства избират „Медика". През изминалата година в частната болница има родилки не само от Русе, но и от съседните области Разград, Силистра и Търговище, както и от Стара Загора, София и Бургас. Проплакалите бебета за 2025 г. са 312, от които 164 момчета и 148 момичета. Екипът на „Медика" е щастлив, че първото за годината бебе е на техни колеги - д-р Радина Белчева, която е офталмолог, и Радослав Дудев - координатор проекти и лекарски асистент.

Гости на празника в двете лечебни заведения бяха още областният управител Драгомир Драганов, председателят на общинския съвет акад. Христо Белоев, ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" доц. д-р Десислава Атанасова, председателят на Регионалната колегия на професионалистите по здравни грижи гл. ас. д-р Татяна Атанасова, директорът на РЗИ – Русе доц. д-р Александър Парашкевов и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева.