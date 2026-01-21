Христина Лулчева е новата шефка на окръжната прокуратура в София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Христина Лулчева-Гугуманова за нов окръжен прокурор на София, съобщава "Лекс". Лулчева е зам.-шеф на ОП-София, а от няколко месеца е и и.ф. ръководител.

Тя работи в съдебната система от 2015 г., като първо е била две години обвинител във Видин, а от 2017 г. е в окръжната прокуратура в София. Лулчева е зам. окръжен прокурор на София от 2022 г. Тя е била и говорител на тази структура на държавното обвинение.

Изказванията на членовете на Прокурорската колегия за нея бяха изключително положителни, като похвалиха и предишния шеф на ОП-София Наталия Николова, която заемаше тази позиция за два мандата.

Калина Чапкънова отбеляза, че окръжната прокуратура в София е един от най-значимите компоненти от структурата на прокуратурата поради нейната териториална и материална компетентност.

„Преди години тази прокуратура сякаш беше в сянката на СГП и причината за това беше не липсата на добре свършена работа, а по-скоро отсъствието на проактивна медийна комуникация. Такава медийна комуникация в пълна сила беше наложена от Наталия Николова и с прякото и дейно участие на сегашния кандидат Христина Лулчева. По този начин прокуратурата беше представена по начина, по който заслужава", заяви Чапкънова.

Тя отбелязва, че започва изказването си с този акцент не напразно, а за да обобщи, че Христина Лулчева е кандидат за една добре работеща, добре организирана и презентирана структура.

В тази връзка Чапкънова заяви, че ще я подкрепи и изрази увереност, че кандидатката ще запази онова, което е свършено и съградено, а и ще успее да надгради успехите на ОП-София. И допълни, че Лулчева е демонстрирала амбиции да стори това, притежава воля и възможност.

Калина Чапкънова посочи, че кандидатката има и административен опит, който е съчетан с изключителен професионализъм. Комбинацията от тези две качества ще работи в нейна полза, каза още тя.

Похвали и концепцията на Лулчева, която била добре структурирана, въпреки че била доста дълга. Но в нея нямало нищо излишно и това е така, за да може да бъде представена работата на ОП-София, което няма как да стане в по-кратък обем, изтъкна още членът на ПК на ВСС. Чапкънова определи концепцията като ясна, конкретна, с обективен поглед върху работата на прокуратурата.

„Направи ми впечатление с каква лекота отговори на всички въпроси, допадна ми добрият поглед върху контролно-ревизионната дейност, която следва да има ОП-София. Тя възприема тази дейност не като санкционна, както е обичайно, а като източник на добри практики и възможност да бъдат приложени в ОП-София. Христина Лулчева е една изключително добра кандидатура и тя би се справила с функциите на ръководител", заключи Чапкънова.

Гергана Мутафова се присъедини към изказването и допълни, че несъмнено в полза на Лулчева работи и обстоятелството, че от доста време е зам.-ръководител, което ще ѝ даде възможност плавно да приеме работата на Наталия Николова, която по думите на Мутафова, имала два успешни мандата, без трусове и напрежение. В тази връзка отбеляза, че Лулчева би могла да продължи добрите практики и да надгражда. И тя останала изненадана от лекотата, с която кандидатката застанала за първи път пред членовете на ПК на ВСС и представила без притеснения и със значителна доза увереност своята концепция.

Евгени Иванов отбеляза, че Христина Лулчева очевидно има много сериозен опит. Той посочи, че ОП-София е една от най-важните прокуратури и нейната дейност „все по-често е под прожекторите". Той си спомни за някои тежки пътно-транспортни произшествия, по които е работила ОП-София и посочи, че до момента тя е била ръководена от отговорен колега, който е оставил много добро наследство.

„С избора на Христина Лулчева положителната работа ще продължи и ОП-София ще стои много стабилно на терена", заключи Евгени Иванов, след което колегията единодушно избра Лулчева за ръководител на окръжната прокуратура в София.