Окончателно: 10 г. затвор за убийство при пиянски скандал в Пловдив

Минувачи видели, че Тони Тоневски не помръдва, а лицето му е в синини и извикали Спешна помощ, но въпреки усилията на лекарите, мъжът почина

ВКС окончателно потвърди 10-годишната присъда на пловдивчанина Кольо Колев, пребил до смърт приятеля си по чашка Тони Тоневски, на 64 г. Върховните магистрати оставят в сила решението на апелативните, които се съгласиха с присъдата на окръжните и наказанието вече е приведено в изпълнение, съобщиха от Апелативния съд в Пловдив.

Както "24 часа" вече писа, Колев беше признат за виновен за това, че на 8 юли 2023 г. умишлено е умъртвил Тоневски след пиянски скандал в кв. "Кючук Париж". Смъртта настъпила дни по-късно - на 14 юли.

След побоя, 64-годишният пострадал мъж успял да се изправи и многократно е посещавал близкия магазин, но по-късно бил забелязан да лежи до пейка в парк. Минувачи установили, че човекът не помръдва, а лицето му е в синини и извикали Спешна помощ. Въпреки направената операция и положените медицински грижи, на Тони Тоневски починал от нараняванията си.

Адвокатът на Колев обжалва присъдата с искане правната квалификация да бъде променена и той да отговаря за убийство, предизвикано от пострадалия с тежка обида или клевета или за причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда. Алтернативно - присъдата да бъде отменена и делото да се върне за ново разглеждане на първа инстанция.

Апелативният съд преразпита свидетели и проведе очна ставка, като на втора инстанция бяха назначени и нови експертизи. От заключението на комплексната съдебнопсихиатрична и психологична се установи, че подсъдимият не страда от психично заболяване. Преди и по време на извършване на престъплението той е бил в нормално психологично състояние, просто бил пиян. Състоянието му не покрива критериите на категорията физиологичен афект.

В конкретния случай е безспорно установено, че Колев е нанесъл жесток побой на Тоневски с множество тежки удари с ръце и крака в областта на главата, лицето, крайниците и корема, докато пострадалият го е молил да спре. В резултат на тези удари е причинена тежка черепно-мозъчна травма, довела до смъртта на пострадалия. Ударите били нанесени в различни жизненоважни центрове на тялото и определят умисъла на подсъдимия да причини смъртта, а не просто телесна повреда, прецени Апелативният съд.

Възражението на защитата за състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия, също е било прието за неоснователно.

Върховните съдии посочват, че при определяне вида и размера на наложеното на подсъдимия Колев наказание правилно е отчетено, че са налице само смекчаващи отговорността обстоятелства.

Решението на ВКС е окончателно.