Русия: Свалихме 370 украински дрона

Китайче е първото бебе в Балчик за 2026 година

Дияна Райнова

Първото бебе за 2026 г. в Балик се роди в семейство на китайци. Снимка: Авторът

В Деня на родилната помощ днес беше изписано първото родено бебе в Балчик за 2026 година. Малката Анран, което на български означава „Благополучие", се роди на 17 януари в отделението, ръководено от д-р Емилия Димова.

Тя е второто дете майката Тинтин Мън и бащата Чи Уей, граждани на Китай. Двамата имат търговски обект в Балчик и споделят, че са избрали града заради красотата му. Младото семейство бе поздравено от заместник-кмета Димитрин Димитров, който връчи подарък за новороденото и приветства екипа на родилното отделение.

