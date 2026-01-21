Кметът на столичния район „Слатина" издири мъжа с изгубената заплата, предаде му парите

Кметът на район „Слатина" Георги Илиев предаде намерения плик с изгубената заплата на Мирослав Манолов, за което "24 часа" наскоро съобщи. В присъствието на четирима служители на администрацията бе подписан приемо-предавателен протокол, с който удостоверяват предаването на сумата от кмета на приемащия, съобщиха от общината.

Младият мъж е изгубил част от месечното си възнаграждение малко след като го получил през октомври миналата година. Мирослав разказа, че след нощна смяна минал през „Фантастико" на ул. „Николай Коперник" да си напазарува и там пликът с трицифрената сума и част от работен фиш изпаднал край касите. В отрязъка от работния фиш имало данни за месечното възнаграждение и различните отчисления, но не и информация за работодателя. Една от касиерките открила плика с парите и го предала на управителя на магазина, а тя – в Първо РПУ.

Мирослав Манолов обясни, че не е пуснал сигнал в полицията, защото не очаквал някой да му върне изгубената сума.

МВР не открило собственика на сумата 3 месеца и миналата седмица от Първо РПУ изпратиха преписка с плика със сумата и с отрязъка от работния фиш в районната администрация на район „Слатина" за съхранение. Този тип изгубени вещи престояват до година в общините и ако не се открие собственикът им се заприходяват като извънредни приходи към бюджета на Столична община.

Георги Илиев пусна в петък във фейсбук профилите си снимка с името на Мирослав Манолов от работния фиш и съобщение, че го издирва. Кметът на „Слатина" разказа историята в социалната мрежа и призова последователите си да разпространят поста, за да бъде открит Мирослав. Така в понеделник мъжът се обади на кмета Георги Илиев, разказа кога и какво се е случило и посочи размера на изгубената трицифрена сума. Днес изгубените пари му бяха предадени от Илиев.