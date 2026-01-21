Прокурор Франтишек: Виждал съм златото на Златанови само на снимка, а Пепи Еврото в "8-те джуджета" като клиент

Бившият шеф на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек е виждал златото на семейство Златанови само на снимка. това заяви той по делото срещу Петьо Петров-Пепи Еврото, който е подсъдим задочно заради измама. Златни монети и пари на Явор Златанов бяха иззети като веществени доказателства при акцията срещу него през 2020 г., а след това прокурори ги върнаха на съпругата на Пепи Еврото Любена. В показанията си пред съда тя разказа, че ценностите били заделени в кашони. 5 кг били за Гешев, 1 кг за Франтишек, а останалите - за Пепи Еврото. За кратко Фратнишек е бил и прокурор по делото срещу Явор Златанов. Тогава само е изготвил искането за претърсване и изземване в имот на Златанови.

Организирал и транспорта на златото от трезора в БНБ до сградата на Специализираната прокуратура, за да бъде върнато. Ценният метал обаче не е виждал. Според показанията на Илия Златанов, който претендира, че златото и парите са негови, а не на сина му Франтишек е бил чест гост в ресторант "8-те джуджета" на Пепи Еврото.

"Знам за ресторант "8-те джуджета. Близо е до районната прокуратура и съм ходил там с колеги като клиент. Живял съм в този квартал. Виждал съм Петьо Петров на маса там като клиент. Не съм виждал на живо Илия Златанов", категоричен е прокурор Димитър Франтишек в показанията си. Иначе познавал Пепи Еврото като шеф на следствието. После го виждал в ресторант "8-те джуджета. Приличал на един от клиентите. Не е имал срещи с него, нито разговори по дела на спецпрокуратурата.

Когато Илия Златанов е подал сигнал срещу сина си, Франтишек е ръководител на спецпрокуратурата. Тогава прочел сигнала и му направил впечатление. Златанов разказвал, че е подавал много сигнали, но никой не им обръщал внимание. Това се оказало вярно. Според Златанов той е потърсил Пепи Еврото точно за това. Със съдействието на лобиста още на следващия ден след подаването на последния сигнал, било образувано наказателно производство. Димитър Франтишек отрече да познава и Димитър Ламбовски, който е получил парите, иззети от Явор Златанов, отново със съдействието на Пепи Еврото.