Полицаи в метрото спят и пият алкохол по време на дежурство - общински съветник получил сигнал

Полицаи в метрото спят, играят игри и пият алкохол по време на дежурство, твърди общинският съветник от "Да, България" Симеон Ставрев. Той разпространи снимки в социалните мрежи и заяви, че е изпратил официални въпроси до "Метрополитен" с искане за повече информация по случая. Ето какво пише Ставрев:

"Получих сигнал със сериозни твърдения за полицаи, ангажирани с охраната на софийското метро, които по време на дежурство спят, играят компютърни игри, а според информацията – в нощни смени се събират и употребяват алкохол. Подчертавам ясно: това е непотвърдена към момента информация, но сигналът е придружен със снимков и материал и е твърде сериозен, за да бъде подминат с мълчание.

Затова още днес изпращам официални въпроси до „Метрополитен" с искане за конкретна информация: колко полицаи охраняват метрото, какви са задълженията им, на какви смени работят, кой ги контролира и как се осъществява реалният надзор върху изпълнението на служебните им функции. Очаквам писмени отговори, а не общи приказки.

Причината да реагирам незабавно е проста: софийското метро не е мол или квартален паркинг, а обект от значение за националната сигурност. Това е изрично записано в постановление на Министерския съвет, което определя „Метрополитен – София" като стратегически обект. Сигурността там не е формалност, а въпрос на живот, обществен ред и държавна отговорност.

Ако дори част от подадения сигнал се окаже вярна, това означава не просто дисциплинарен проблем, а тежък институционален провал – компрометирана охрана, риск за пътниците и разхищение на публични средства. Пари, които всички ние плащаме, за да има сигурност, а не спящи дежурни.