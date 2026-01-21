Кирил Петков: Лена Бориславова ще остане двигател на промяната, следете стъпките й

"Лена Бориславова излиза от парламентарните листи, но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки. Следете следващите ѝ стъпки."

Това написа бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков за говорителката на кабинета си Лена Бориславова, която по-рано днес обяви, че на следващите избори няма да е в листите на ПП. Тя разказа, че готви два нови проекта, с които ще продължи да се бори с "произвола, безнаказаността и простащината" в политиката. Не даде повече подробности, но от думите на Петков се разбира, че явно не готви нова партия.

Ето и целия му пост:

Лена Бориславова е една от най-силните личности, които познавам. Тя е убеден демократ, високообразован професионалист и човек с кауза – да променя България. И обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици.

Опитите да бъде уязвена бяха многобройни – от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея. Всички те обаче не успяха. В голяма част от случаите атаките идваха от дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно.

Лена Бориславова излиза от парламентарните листи, но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки. Следете следващите ѝ стъпки.