Кирил Петков: Лена Бориславова ще остане двигател на промяната, следете стъпките й

"Лена Бориславова излиза от парламентарните листи, но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки. Следете следващите ѝ стъпки."
Това написа бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков за говорителката на кабинета си Лена Бориславова, която по-рано днес обяви, че на следващите избори няма да е в листите на ПП. Тя разказа, че готви два нови проекта, с които ще продължи да се бори с "произвола, безнаказаността и простащината" в политиката. Не даде повече подробности, но от думите на Петков се разбира, че явно не готви нова партия.
Ето и целия му пост:
Лена Бориславова е една от най-силните личности, които познавам. Тя е убеден демократ, високообразован професионалист и човек с кауза – да променя България. И обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици.
Опитите да бъде уязвена бяха многобройни – от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея. Всички те обаче не успяха. В голяма част от случаите атаките идваха от дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно.
Лена Бориславова излиза от парламентарните листи, но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки. Следете следващите ѝ стъпки.