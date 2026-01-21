Българските и турските митничари се срещнаха днес на ГКПП Капъкуле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регионална работна среща на българските и турските митнически ръководители се проведе днес, 21.01.2026 г., на ГКПП Капъкуле, съобщиха от Агенция "Митници" във своята фейсбук страница.

По време на срещата турската страна е изразила готовност за създаване на организация за ускоряване на обработката на товарни автомобили, каквато готовност вече имат и българските митнически екипи.

Договорено е обработката да се случва в пълен синхрон с българските митнически и гранични власти на двата пункта като се запазва настоящото високо ниво на контрол, пишат от Агенция "Митници".

"Активната комуникация във връзка с натоварения трафик ще продължи, както и досега в оперативен порядък, с бързи и ефективни действия за намаляване струпването на товарни автомобили от двете страни на граничните пунктове", пише още в публикацията.

В разговорите участваха началниците на МП Капитан Андреево Филип Николов и МП Лесово Илия Илиев, както и Али Топчу - директор на Тракийски митници на Република Турция.

Срещата беше по повод засиления трафик през ГКПП Капитан Андреево, който е характерен за края на януари, но тази година се усложни от блокадите в Гърция.

След края на стачните действия в Гърция, се очаква в следващите дни превозвачите отново да се върнат към обичайните си маршрути и част от извънредния трафик през българо-турската граница да се пренасочи, пишат в публикацията.