Участник в грабеж на 24 500 евро от пенсионери, сменили ги преди това в банка, остава в ареста

Постоянен арест за участник в грабеж на 24 500 евро от пенсионери, сменили ги преди това в банка. Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил потвърди протоколно определение на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение задържане под стража, по отношение на обвиняем за помагачество за извършване на грабеж на 24 542 евро в Кюстендил. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 14 януари 78-годишната Елена заедно с мъжа си били в банка в Кюстендил, за да си сменят 50 хил. лв. Взели 24 542 евро в торба и после пазарували в голям супермаркет в Кюстендил. Тръгнали си пеша към с. Лозно, което е на 2 км от града. На ул. „Двадесети април" в района на кръстовището с ул. „Чаталджа" неочаквано жената била нападната, като й била отнета чантата чрез издърпване от ръка.

Мъжът бързо избягал, а после е арестуван. Петър Григоров, на 46 г., неосъждан, е привлечен като обвиняем за това, че за на 14.01.2026 г., в съучастие като помагач на брат си Ивайло е наблюдавал и проследил от банков клон през централната градска част до района на Драматичен театър, като умишлено е улеснил извършване на престъплението - грабеж от неговия брат.

Ивайло е отнел от владението на пострадалата жена пазарска чанта, в която е имало сумата 24 542 евро, портмоне с 30 лв. и хранителни продукти, като е употребена сила и вещите са издърпани от ръката на пострадалата, посочват още от прокуратурата.

Петър се укрил в крайпътна канавка, което е наложило използването на следово куче и термокамера на Гранична полиция, за да бъде открит и арестуван.

Съдът счита, че по отношение на Григоров е налице вероятност, както за укриване, така и от извършване на престъпление в случай, че спрямо него бъде взета мярка за неотклонение, различна от задържане под стража.

Окръжният съд Кюстендил намира, че на този изключително ранен етап от разследването, събраните доказателства водят до обосновано съмнение за връзка на обвиняемия с извършеното тежко престъпление. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид обстоятелствата, при които е задържан, се казва в мотивите на съда за потвърждаване на взетата мярка за неотклонение.