Не могат да смогнат с производството на новия BMW ...

Обявиха конкурс за и.д. шеф на Френската гимназия в Пловдив след смъртта на Мариела Николова

Мая Вакрилова

Директорката на Френската гимназия в Пловдив Мариела Николова. Снимка: Никола Михайлов

Документи се подават до 27 януари

Три дни след смъртта на дългогодишната директорка на Френската гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" Мариела Николова в Пловдив от Регионалното управление на образованието обявиха конкурс за временно изпълняващ длъжността шеф. Тя почина на 19 януари, след като загуби битката с коварна болест, а училището оглавяваше от 2012 година.

Желаещите да оглавят школото трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование. Мястото е свободно от 2 февруари т.г., а договорът е срочен, тъй като обявеният конкурс е за временен директор до провеждането на конкурс.

Документи се подават от днес - 21 януари, до 27-и включително в сградата на РУО - Пловдив. 

Конкурсът ще се проведе на два етапа - по документи и след това ще има събеседване с кандидатите. 

Директорката на Френската гимназия в Пловдив Мариела Николова.

