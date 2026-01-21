Обявиха конкурс за и.д. шеф на Френската гимназия в Пловдив след смъртта на Мариела Николова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Документи се подават до 27 януари

Три дни след смъртта на дългогодишната директорка на Френската гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" Мариела Николова в Пловдив от Регионалното управление на образованието обявиха конкурс за временно изпълняващ длъжността шеф. Тя почина на 19 януари, след като загуби битката с коварна болест, а училището оглавяваше от 2012 година.

Желаещите да оглавят школото трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование. Мястото е свободно от 2 февруари т.г., а договорът е срочен, тъй като обявеният конкурс е за временен директор до провеждането на конкурс.

Документи се подават от днес - 21 януари, до 27-и включително в сградата на РУО - Пловдив.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - по документи и след това ще има събеседване с кандидатите.