16 сигнала за завишени цени проверява КЗП в област Велико Търново

Образувани са 16 преписки по сигнали за завишени цени на стоки в региона на Велико Търново и по всеки случай се изисква от търговците икономическа обосновка. Това съобщиха от комисията за защита на потребителите на поредното работно заседание на Областният координационен център по въвеждането на еврото у нас.

От КЗП подчертаха, че се осъществява контрол и на онлайн търговски обекти и препоръчаха, в случай на констатирано неправомерно завишение на цени в електронните магазини и онлайн платформите за извършване на търговия, да сигнализират КЗП или респективно Европейския потребителски център – България – когато търговецът е в друга държава.

ОТ КЗП посочиха, че нямат постъпили сигнали за вендинг машини, които да работят на цени от 1 евро, след като преди са предлагали стоки по 1 лев.

Процесът по въвеждане на еврото във великотърновска област върви плавно и без нарушения. Общини, институции и банки докладваха на областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева за напредъка на процеса по въвеждането на новата валута. На работната среща в Гербова зала в Областна администрация - Велико Търново бе изнесена информация за констатирани дребни технически проблеми в малките населени места, в семейни търговски обекти предимно поради недостиг на евромонети с ниска номинална стойност, които се отстраняват своевременно, , посочват от пресцентъра на областната управа.

Общините от областта докладваха, че е създадена необходимата организация за функциониране на касите на общинските администрации и плащането на местните данъци и такси. Касите са оборудвани с детектори за фалшиви банкноти, както и достатъчно монети и банкноти с дребни купюри. Отчетено бе, че голям процент от гражданите плащат вече с евро, което е показателно за плавния преход.

От ОДМВР и Районната прокуратура във Велико Търново съобщиха, че през последната седмица няма постъпили сигнали за сериозни нарушения, злоупотреби или измами, като е осигурена обезпечеността на сигурността на гражданите, особено в малките населени места, където се извършва обмяна на левове в евро.

Според ръководството на „Български пощи" процесът в пощенските клонове върви плавно, не са констатирани съществени проблеми при изплащането на пенсиите. В малките населени места не се създават предпоставки за сформиране на опашки, а обмяната на валута става след подадена заявка от гражданите.

От Национална агенция по приходите увериха, че се извършват проверки - регулярно и по сигнали. Инспекциите се правят на място, както и по документи. За установените единични случаи на нарушения се съставят наказателни постановления, но такива със сериозен характер не са отчетени.

От РЗОК и РДСП са категорични, че в тези структури процесът върви безпроблемно. Информационните системи на Националната здравноосигурителна каса са адаптирани за работа в евро, като договорните партньори на РЗОК – Велико Търново генерират успешно фактури в евро в персонализираната информационна система на НЗОК за отчетената дейност и се извършват разплащания в евро. В ход е процедура за поставяне на ПОС терминално устройство за разплащане, за улеснение на гражданите. Извършени са първите плащания на трудови възнаграждения в евро.

На заседанието стана ясно, че пунктовете на EasyPay вече са свързани с „Местни данъци и такси" към общините и гражданите безпроблемно плащат налози.

Областният управител съобщи, че е изискана справка от Общинските съвети относно промяна на цените на местните данъци и такси. Установено е, че в общинските съвети не са постъпвали предложения за увеличаване на такси и/или цени, предоставяни от общинските администрации, като в онези общински съвети, където са приемани решения за увеличаване на таксите и цените на услугите, приетите изменения са обосновани от обективни икономически фактори и неотложен характер.

По думите на председателя на Търговско-промишлената палата Росен Иванов, с намаляване на паричната маса от левове, ситуацията се успокоява, а потребителите свикват да боравят с новата валута.

От банковият сектор заявиха, че през последната седмица изтеглянето на левовете върви по план.

Прогнозата е, че еврото като насищане е достатъчно към момента. Натискът на теглене е намалял. Зареждането на банкоматите с малки номинали от по 5 и 10 евро се е наложило, защото това позволява по-лесно връщане на ресто и превалутиране в търговската мрежа.

Изправността на банкоматите се следи ежечасно и при констатирани технически проблеми, се отстраняват незабавно. Създадена е необходимата организация, някои от банковите филиали да работят извънредно в съботните дни за осигуряване на допълнително удобство за гражданите през първите седмици от прехода към новата валута.

Следващото заседание на ОКЦ ще е на 28 януари като Областният управител изиска институциите и общините да представят анализи и на тяхна база да бъде изготвен месечен отчет за процеса по въвеждане на еврото във Великотърновска област.

„Диалогът между всички институции продължава и през февруари, за да се решават всички възникнали казуси бързо и да не се пренасят в следващия месец.