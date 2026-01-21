ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не могат да смогнат с производството на новия BMW ...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22135604 www.24chasa.bg

В село Стефан Караджа кичиха шофьори на камиони с чешмир за Бабинден

Дияна Райнова

392

В Деня на родилната помощ пременени в народни носии „баби" от групата за автентичен фолклор „Пъстра китка" към читалище „Асен Златаров – 1940" в добричкото село Стефан Караджа с музика, настроение и закачки спираха преминаващите по републиканския път за Румъния автомобили и камиони, закичкваха шофьорите със стрък чемшир за здраве и късмет.

Водачите на тежките камиони искрено се забавляваха, докато „бабите", както е традицията, искаха пари за китката. Минималната тарифа беше 5 евро. Румънски шофьори се притесниха, че имат само леи, но развеселените баби, казаха, че „няма проблем". Пътуващите приветстваха „инициативата" и искрено се забавляваха, докато научаваха за празника Бабинден.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини