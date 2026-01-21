В държавната болница в Пазарджик тече вътрешна проверка за доктора с подкупа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на МБАЛ-Пазарджик е информирано от медиите за задържането на д-р А.Д. –председател на ТЕЛК-Първи състав, във връзка с разследване относно искане или получаване на подкуп. Това се казва в официална позиция на изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик АД д-р Красимир Темнилов. Позицията е по повод съобщение от прокуратурата по-рано днес, че местната Окръжна прокуратура е привлякла като обвиняем д-р А.Д. от ТЕЛК за получаване на сума от 4345 евро от три лица с цел издаване на решения от ТЕЛК за намалена работоспособност.

"Категорично заявяваме, че МБАЛ-Пазарджик не толерира корупционни практики под каквато и да е форма", категоричен е шефът на здравното заведение.

Към настоящия момент тече разследване на компетентните органи. Болницата оказва пълно съдействие. Разпоредена е вътрешна проверка, допълни той.

Работата на ТЕЛК продължава. МБАЛ-Пазарджик не е уведомявана чрез сигнали от граждани за подобни действия от страна на д-р А.Д.

Всички кадрови решения ще бъдат взети в съответствие със закона. Лечебното заведение ще предприеме всички необходими мерки за защита на обществения интерес и правата на гражданите, завършва официалната позиция.