Над 90 машини са в готовност да чистят сняг и лед в Пловдив

В готовност да излязат на улицата са 53 снегорина и 23 разпръсквача на сол

Около 480 служители ще третират с противообеледенителни материали автобусни спирки, подлези, паркове и тротоари

Над 90 машини са в готовност да почистват сняг и лед пътни артерии, мостове и надлези в Пловдив, съобщи директорът на общинското предприятие "Чистота" инж. Десислава Георгиева.

Пловдив разполага с над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. В готовност да излязат на улицата са 53 снегорина, 23 разпръсквача на сол, 9 комбинирани машини, оборудвани с гребла за сняг и разпръсквачи, както и 8 челни товарача, единият от които е пригоден за почистване на труднодостъпни места. С предимство ще се обработват пътните артерии, по които се движи масовият градски транспорт.

Над 480 работници ще почистват и ще третират с противообеледенителни материали автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.

При необходимост гражданите могат да подават сигнали на дежурния телефон 032/656 785.

