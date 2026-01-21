ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Година и половина условно за Иван Капитана, блъснал с 3,31 промила жена в Пловдив

Никола Михайлов

[email protected]

4084
18 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок договори рокерът Иван Райчинов от Пловдив, познат като Капитана. Мъжът се призна за виновен в това, че шофирал след употреба на солидно количество алкохол и блъснал жена на паркинг. Със споразумението, което сключил с прокуратурата, книжката му се отнема за година и 10 месеца. С решение на Районния съд в Пловдив то е одобрено и е влязло в сила. 

Инцидентът стана на 20 април 2024 г. Първоначално Капитана беше обвинен само за шофиране на джип "Форд" с 3,31 промила алкохол и беше пуснат от Районния съд без мярка за неотклонение. Прокуратурата внесе протест срещу решението, като преди второто заседание му повдигна обвинение и за това, че блъснал 51-годишна жена на заден ход. По непредпазливост ѝ причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на прешлен. 

"Съжалявам за това което съм направил, но не мога да върна времето назад", каза Райчинов пред Окръжния съд, който му наложи 2000 лв. гаранция. Над 30 рокери изпълниха залата, за да го подкрепят. Адвокатът му тогава обясни, че когато Капитана разбрал за средната телесна повреда, отишъл до болницата, за да се извини на пострадалата жена. 

Над 30 рокери дойдоха в съда в Пловдив, за да подкрепят Капитана. Снимка: Никола Михайлов

