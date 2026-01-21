Година и половина условно за Иван Капитана, блъснал с 3,31 промила жена в Пловдив

Книжката на мъртвопияния водач се отнема за 22 месеца

18 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок договори рокерът Иван Райчинов от Пловдив, познат като Капитана. Мъжът се призна за виновен в това, че шофирал след употреба на солидно количество алкохол и блъснал жена на паркинг. Със споразумението, което сключил с прокуратурата, книжката му се отнема за година и 10 месеца. С решение на Районния съд в Пловдив то е одобрено и е влязло в сила.

Инцидентът стана на 20 април 2024 г. Първоначално Капитана беше обвинен само за шофиране на джип "Форд" с 3,31 промила алкохол и беше пуснат от Районния съд без мярка за неотклонение. Прокуратурата внесе протест срещу решението, като преди второто заседание му повдигна обвинение и за това, че блъснал 51-годишна жена на заден ход. По непредпазливост ѝ причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на прешлен. Райчинов блъснал жената при движение на заден ход.