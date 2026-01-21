Обявиха 4 вековни дървета в България за защитени

Четири вековни дървета са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водител в оставка Манол Генов. Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони и нараняването на стъблата. Не са разрешени и действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Две от тях са на приблизителна възраст 250 години. Едното е от вида бяла върба. То се намира в местността Раги в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра. Дървото има обиколка на стъблото 3,90 м и височина около 20 м. Другото е от вида цер и е на 250 години. Дървото се намира в землището на с. Тънково, община Стамболово, област Хасково. Обиколката на стъблото е 3,77 м и височина - около 16 м.

За защитено е обявено и вековно дърво на приблизителна възраст 110 години от вида летен дъб, което се намира в землището на с. Старо село, община Тутракан, област Силистра. То има обиколка на стъблото 4,05 м. Четвъртото дърво е от вида благун на приблизителна възраст 100 години, с обиколка на стъблото 4,05 м и височина около 23 м. То се намира в землището на с. Боров дол, община Твърдица.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на министерството, подчертаха от МОСВ. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, и съхранили се благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности, посочиха от ведомството. Заповедта за обявяване на четирите вековни дървета за защитени ще бъде публикувана в "Държавен вестник", след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

През ноември м.г. за защитени бяха обявени две вековни дървета, всяко от които е на приблизителна възраст 200 години.