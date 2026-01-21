Мирчев се сбогува с Лена Бориславова

Според съпредседателя на „Да, България" Ивайло Мирчев ще е загуба за демократичната общност Лена Бориславова да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Това обяви самият той в своя фейсбук публикация.

По-рано днес Бориславова потвърди информацията, оповестена първо от Николай Денков, че няма да е част от листите на ПП-ДБ на следващите избори.

Ето какво гласи публикацията му:

Да си политик с кауза е трудно навсякъде. Особено трудно е в България, където политиката е превърната в терен за алъш-вериш вместо за истинска обществена работа. Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора и смятам, че ще е загуба за демократичната общност тя да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Освен кално, политиката е и дълго бягане — маратон, не спринт, поне ако искаме да свършим смислена работа. Убеден съм, че каквото и ново начинание да започне, Лена ще го изпълни с присъщия си кураж и отдаденост. С натрупания опит ще преследва нови каузи. Едно е сигурно - няма да стои под радара и позицията ѝ ще има глас и влияние.