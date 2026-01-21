Културно наследство в риск: Част от фасадата на къща падна върху автомобил във Варна (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масивни парчета от фасадата на къща в центъра на Варна паднаха върху паркирал наблизо автомобил, научи "24 часа".

Къщата се намира в самия център на града и е принадлежала на общественика Иван Драсов, а сега е една от многото изоставени и разпадащи се сгради в морската столица.

Тя е архитектурен паметник на културата и се намира на улица "Преслав" 51, в синята зона на града.

Срутилите се части от сградата счупиха предното стъкло на автомобила, който в момента на инцидента е бил празен.

Едно или няколко големи парчета от балкона на сградата първо са паднали върху опънатата за обезопасяване мрежа, опъната на специална конструкция до фасадата. Вероятно заради тежестта, то отскочило от нея и се стоварило върху близката кола.

Това съобщава Теодор Роков, уредник в Музея за нова история на Варна.

Той е подал сигнал до Регионален инспекторат за опазване на културното наследство, Обществен съвет за защита на културното наследство, главен архитект към Община Варна и до кмета на Варна.

Според последното Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство" при Министерство на културата за състоянието на архитектурно-строителни недвижими културни ценности във Варна 219 са в добро състояние, 144 - в задоволително, 81 в лошо и 40 в риск. Това става ясно от отговор на министъра на културата Мариан Бачев на питане, поставено от народния представител Стела Николова през миналата година.

Сградата е има трима собственика - Община Варна, Община Котел и „Ондин" ЕООД.