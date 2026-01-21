30% ръст на ражданията в началото на новата година отчетоха в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

В АГ клиниката разчупиха обредна погача за Бабинден, която "показа", че през тази година в болницата ще се раждат повече момченца

Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в началото на 2026 г. отчетоха в най-голямата болница за Южна България УМБАЛ "Свети Георги". През изминалата година в клиниката са се родили 1640 бебета, а от началото на тази са проплакали 91 бебета.

Това стана ясно на тържеството в здравното заведение по случай Деня на родилната помощ или Бабинден.

Празникът беше отбелязан с традиционния обичай по ритуалното измиване на ръцете на хората, помогнали за появата на новия живот. В него се включиха ръководството на клиниката, старшите акушерки, както и лекари и медицински сестри. Беше разчупена и обредна погача, която според традицията "показа", че през тази година в клиниката ще се раждат повече момченца.

"Благодаря за доверието, което ми гласувахте, и за подкрепата, която съм получавала и продължавам да получавам. Нашите успехи са резултат от високия професионализъм, взаимната подкрепа и сплотеността в тази нелека професия", заяви началникът на Клиниката по акушерство и гинекология проф. д-р Екатерина Учикова.

Поздравление отправи и проф. д-р Николета Трайкова като зам.-ректор от името на ръководство на Медицинския университет в Пловдив.

Старшата акушерка Елена Христова-Димова пожела леки раждания, здрави бебета и щастливи майки, които да се връщат, за да раждат второ и трето дете в клиниката. Най-дългогодишната акушерка Дора Мрянова пожела "както сапунът се плъзга лесно във водата, така леко да се раждат и бебетата".