Приключваме със съветското въоръжение и техника до 2030 г., ще имаме изцяло натовски

Ако договорите, които са сключени се изпълнят, към 2030 г. ще приключим със съветското въоръжение и техника, доминиращо в българските въоръжени сили и ще имаме натовски въоръжени сили. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана, след като Александър Вълчев от парламентарната група на "Има такъв народ" го попита дали има проект, започнал миналата година и за който министърът би искал да ги уведоми.

Сухопътните войски ще имат бригада, модернизирана със „Страйкър“, няколко дивизиона 155-милиметрова артилерия, реактивна система, антидрон системи, система за командване и управление, която ще позволява да оборудваме многонационалната дивизия. Към 31 декември 2030 г. Военновъздушните сили ще имат 16 самолета F-16 с цялото снаряжение, ще има трикоординатна радарна система и пълен набор от дивизиони от противоракетната противовъздушна отбрана, която сме договорили. Ще имаме нов вид Военновъздушни сили, увери той, цитиран от БТА.

Във Военноморските сили ще има два бойни кораба, напълно оперативни, седем минни ловци, модерна брегова система.

По отношение на съвместното командване на специалните операции ще има нови антидрон системи, нови транспортни средства и др., посочи още Запрянов.

"Некомплектът общо във въоръжените сили ще бъде намален с 2%, но няма да се справим, ако бюджетът за отбрана е 2,2% от брутния вътрешен продукт", каза още министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана в отговор на въпрос на Николай Радулов от парламентарната група на МЕЧ за актуалното състояние на некомплекта на армията. Запрянов добави, че до 31 март на депутатите ще им бъде представен доклад за състоянието на отбраната.

Факт е положителната тенденция да намалява некомплектът във всички категории, като най-много е при войниците, каза постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев. Кандидатите, в зависимост от вида на въоръжената сила, са 4-6 за едно място, посочи той. По медицински причини отпадат доста от кандидатите, но проблемът остава единствено в Националната гвардейска част, където интересът, въпреки по-високото заплащане, е нисък. При цивилните служители целим подобряване на социалния пакет, като миналата година се повишиха заплатите им с осем процента, добави той. По думите му от началото на годината са освободени доста хора, упражнили правото си на пенсия. Ако няма устойчиво нарастване на средствата за отбрана, над 50% от разходите ни биха били разходи за личния състав, а в сравнение с други държави членки на НАТО този процент е по-висок. Необходимо е общо нарастване на разходите за отбрана, каза още Ластарджиев.

Необходимо е бюджетът за отбрана да нараства до 3,5%, тъй като те позволяват да поддържаме хармония между разходите за личен състав, капиталовите разходи и издръжка, каза още Запрянов. По думите му след 2029 г. ще трябва разходите за личен състав да бъдат 40%, разходите за поддръжка – още 25%, плюс капиталовите разходи, защото тогава подготовката на пилотите и сертифицирането на ескадрилата ни ще изискват допълнителни разходи.

Няма да се справим, ако бюджетът ни е 2,2%, а заради новата геополитическа ситуация всички държави трябва да увеличат националните си разходи, около нас всички се въоръжават и няма да стане без нарастване на бюджета за отбрана, каза Запрянов в отговор на въпрос на същата тема, зададен от Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Гаджев попита и за ефекта от обвързването на заплатите на военнослужещите към средната работна заплата, на което Запрянов отговори, че вече са силно конкурентни на пазара на труда. Ние трябва да бъдем конкурентни на пазара на труда, за да имаме достатъчно кандидати. Ако се наложи корекция на бюджетните разчети, трябва да се стремим към конкурентност на заплащането на хората, ангажирани с отбраната и сигурността. Ние имаме най-добрия екип в киберотбраната, увери Запрянов.

"Превъоръжаването с машините „Страйкър" е приоритет номер едно", посочи Запрянов в отговор на въпрос на Радослав Рибарски от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България". През миналата година правителството реши и инвестирахме 17 млн. лв. в завода „Терем Ивайло", каза още Запрянов и припомни за своето посещение в завода преди дни. По думите му първият кораб с машините „Страйкър" ще тръгне всеки момент.

Директорът на „Терем" Калин Димитров посочи, че над 90% е готовността на завода, като за първите пет машини, които ще дойдат, готовността е пълна. Линията за асемблиране се подготвя, посочи още той и добави, че не очаква забавяне в графика или затруднения в асемблирането на машините.