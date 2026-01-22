АГ отделение с родилки и на 14 години вдига на крака закъсала общинска болница в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основен ремонт и нова апаратура за 4 млн. лева трябва да съживят закъсалата МБАЛ "Св. Мина"

Тя е в центъра на Пловдив - в началото на една от най-красивите улици "Иван Вазов". На метри е от централната гара. Навремето хората слизаха от влаковете и отиваха на прегледи и лечение в МБАЛ "Св. Мина", известна като Първа градска болница. Беше една от най-търсените в Пловдив.

Но през последните 10 г. изпадна в тежка финансова криза. Изредиха се 5-има управители, а здравното заведение непрекъснато затъваше.

От 14 ноември м.г. да го вдигне на крака, се зае уважаваният ортопед д-р Красимир Вальов. И

само за месец и половина успя да отвори отново

АГ отделението на ул. "Весела", което се води към МБАЛ "Св. Мина".

Неговата дейност беше преустановена през октомври м.г. Някога в него имаше над 1000 раждания годишно. Сегашната завеждаща д-р Людмила Бояджиева е амбицирана да достигне тази цифра и дори да я надмине. Гинеколожката пое отделението от 8 януари и вече на ден там има между 2 и 4 раждания.

Триетажната сграда е санирана, чиста, отоплена, а напролет предстои основен ремонт и обзавеждане с нова апаратура. Целият екип се е хванал за ръце и работи здраво. Не е изключено именно това отделение да дръпне напред и самата болница.

"Колкото капки вода паднаха от ръцете на д-р Бояджиева, толкова деца да се родят при нас", нарече навръх Бабинден старшата акушерка Стоянка Маджарова. В Деня на родилната помощ рано беше пристигнала 19-годишната Роза Карагьозова. Тя е с леки контракции и д-р Бояджиева веднага я прие. Отвън чакаше 32-годишната свекърва Божана Иванова.

Основният контингент на АГ отделението на ул. "Весела" е от кв. "Столипиново". Но преди години там раждаха и много от други райони. 19-годишната Роза постъпи навръх Бабинден за първо раждане, прие я д-р Бояджиева (с бялата манта).

"Може ли ВИП стая за Роза", настояваше свекървата. Тя се притесняваше, че снахата не знае български. "Може да си каже само трите имена.

От 5-годишна е загубила майка си и бащата не я пускал на училище",

обясняваше Божана. Персоналът я успокои, че всичко ще е наред.

"Щом до 19 г. се опазила за първо раждане, значи е добре. Имаме и 14-годишни родилки", разказа д-р Бояджиева, която има дълъг опит. Ръководила е АГ отделенията в Пазарджик и Панагюрище, работила е и в УМБАЛ "Пловдив".

"Сегашните родилки масово искат секцио. Вчера при нас роди 25-годишна за 5-и път. Последното дете е на годинка. Питам я не иска ли да прекъснем тръбите, за да не ражда непрекъснато. Отговаря ми: "Ами ако имам втори брак? Как ще ме оставиш без деца", разказва д-р Бояджиева. Въпросната майка не пожелала да се вслуша в съвета , че както е тръгнало, на 30 г. може да има 10 деца.

"Този корем не може постоянно да се оперира. Ако дойдеш догодина пак, какво ще правим", питала я гинеколожката. Според нея

тенденцията деца да раждат деца не намалява

"Майката на родилката получава детски надбавки, самата родилка сега също ще взема. Към тях ще начисляват и помощи за самотна майка. Така социалната система се натоварва на трета степен", разсъждава лекарката. На 3-етажната сграда на АГ отделението на ул. “Весела” предстои основен ремонт и обзавеждане с нова техника.

Шефката на дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив Лилия Недева смята, че е редно да започнат образователни програми сред подрастващите в малцинствените квартали.

Освен Роза д-р Бояджиева чакаше вчера още две родилки, масово искали цезарово сечение.

"Изтарикатиха се, не желаят да изпитват родилни болки и да се напъват", описва лекарката.

АГ отделението разполага с 32 легла. Откакто отворило, бързо се разчуло и започнали да идват пациентки. Знаят, че тук има лекари и подготвен персонал. Д-р Бояджиева е амбицирана да се възстанови предишната дейност.

"Много се работеше преди години. На първия етаж беше гинекология, на втория - родилно, на третия - патологична бременност. Всичко беше заето. Всеки ден се приемаха и изписваха пациентки.

Имахме минимум по 4 раждания и 6 операции

С екипа сме амбицирани това да се възроди", казва завеждащата. По думите за февруари има записани българки.

"Доста родилки не желаят да плащат високи суми в частните клиники, където таксите за избор на екип тръгват от 2200 и стигат до 4000 лв. Защо да дават излишни пари", пита д-р Бояджиева. Тя очаква интересът към общинското лечебно заведение да стане още по-голям след предстоящия основен ремонт.

"Планиран е основен ремонт с площ от 930 кв. метра. Ще бъдат направени нови операционни зали, нова предзала с климатични инсталации за пречистване и филтрация на въздуха с антибактериални свойства. Ще има и зали за родилките. Ще се преобрази на ниво частни клиники", категоричен е управителят на болницата д-р Красимир Вальов.

Новата апаратура включва лапароскоп и хистероскоп, с които се правят безкръвни интервенции, а пациентките се възстановяват бързо.

Нова техника ще бъде закупена и за МБАЛ "Св. Мина", която разполага общо със 192 легла, а в момента само 30% са заети. Всичко това ще стане с одобрения от ББР заем в размер на 4 млн. лева за ремонти и апаратура. В момента болницата е с дълг от близо 800 хил. лева, който новият управител наследи от предшествениците си.

Планът минимум на д-р Вальов е до края на годината лечебното заведение да стигне заработка по здравна каса от 500 хил. евро на месец от всички отделения. Това ще създаде необходимия ресурс за привличане на специалисти и възможност за добри заплати на персонала. Ще се разкрие ортопедично отделение с артроскопски операции и нови пътеки в областта на гастроентерологията.

"Разчитаме да започнат да генерират по-големи приходи и да си покриват разходите за заплати и режийни. Това е задачата на новия управител - да възроди болницата на европейско ниво", коментира Лилия Недева.