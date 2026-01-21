Поканата за Радев от Тръмп е дошла след обявяването на оставката му, обявиха от президентството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поканата за Румен Радев от Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на оставката му, обявиха от президентството.

"Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари."

Това заявиха от президентството в отговор на критиките от външния министър в оставка Георг Георгиев.

По-рано днес министърът на външните работи обвини Радев, че не е изразил ясна позиция по поканата му от САЩ да участва в Съвета за мир в Газа.

"Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване", посочи още първият ни дипломат.

Както "24 часа" писа български дипломати казват, че още в неделя обаче президентският ни екип е бил информиран за поканата България да се присъедини към страните основателки на Съвета за мира на срещата в Давос.

Американският президент, който очевидно не е бил информиран за готвената оставка на своя български колега, е предложил Румен Радев да упълномощи друг представител на България, но държавният глава учтиво е отказал.

Ето какво още пишат от президентството:

"Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите.

Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите.

Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността."