Разследват противозаконно пречене на директора на РИОСВ да спре принудително "Кроношпан"

Дима Максимова

[email protected]

1020
Кроношпан използва всякакви процедурни хватки, за да отложи изпълнението на заповедта за принудително спиране на линията за ПДЧ Снимка: Дима Максимова

С постановление на Районна прокуратура – Велико Търново от 21.01.2026 г. е образувано досъдебно производство за това, че на 20.01.2026 г. в гр. В. Търново, противозаконно било пречено на орган на властта – директор на РИОСВ - Велико Търново да изпълни задълженията си.

Досъдебното производство е образувано след получено писмо Еко инспекцията за това, че търговско дружество във Велико Търново не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки (спиране на дейност) по повод констатирани от инспекцията нарушения.

Наблюдаващият прокурор незабавно е дал указания по разследването, което продължава под наблюдението и ръководството на Районна прокуратура - Велико Търново. Предстои извършване на съответните процесуално-следствени действия и действия по разследването, след което ще бъде взето решение за евентуално привличане на конкретно лице към наказателна отговорност, посочват от обвинението.

