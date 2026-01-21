Още на 19 януари Румен Радев е имал поканата от Доналд Тръмп, която кри до днес (документи)

Още на 19 януари президентът Румен Радев вече е имал официалната покана от Доналд Тръмп България да се включи в Съвета за мир като държава-основател.

Това показва грамата на посолството ни във Вашингтон, която е била изпратена на Гълъб Донев - началник на кабинета на Румен Радев. Грамата бе изпратена на "24 часа" от дипломати, след като от президентството обявиха, че държавният глава е научил за поканата на 20 януари - ден, след като подаде оставка. Заради това и той отклонил поканата на Тръмп докато в България има редовно избрани правителство и нов президент.

Официалната покана е била изпратена от Съвета за национална сигурност на САЩ до временно управляващата посолството ни Стефка Йовчева още на 18 януари, става ясно от грамата. Самото съобщение от посолството до президентството е с дата 19 януари. Както "24 часа" съобщи тя е получена в 17 часа българско време, два часа преди Румен Радев да обяви, че ще подаде оставката си. Грамата с дата 19 януари Пълният текст на грамата, към която е била закачана поканата

В съобщението на президентството тази вечер бе обвинен външният министър Георг Георгиев заради обявеното от него, че поканата е получена в неделя, а Радев реши да я обяви три дни по-късно.

Според Радев поканата е била персонална и заради това той я отклонил, защото е подал оставка. Според грамата на посолството обаче поканата е към България, а тя е придружена с лично писмо на Доналд Тръмп до Румен Радев. Както "24 часа" писа Радев е можел да посочи друг представител на България. В Давос, където ще бъде подписан устава на Съвета за мир страната ни се представлява от премиера Росен Желязков. Той обаче не е упълномощен от Румен Радев да подпише.