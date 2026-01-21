Полицейски патрул гони рисков водач в село Кранево, той бяга и катастрофира

Полицейски автопатрул гони рисков водач в село Кранево, той бяга и катастрофира, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 20 януари в 01 ч. в село Кранево по ул. „Черно море" автопатрул на Районно управление на МВР - Албена, забелязва лек автомобил "Фолксваген голф", извършващ рискова маневра.Последва го с включен звуков и светлинен сигнал. Водачът не спира и ускорява скоростта, поради което губи контрол над управлението и допуска произшествие с материални щети. Установена е самоличността му – 43-годишен мъж от град Добрич, известен на МВР.Водачът отказва да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотици, както и да даде кръвна проба. Лицето е задържано за 24 часа, образувано е досъдебно производство.

Пак на 20 януариг. в 21.54 ч. в град Балчик по ул."Дунав" автопатрул на Районно управление на МВР – Балчик, извършва проверка на лек автомобил "Фолксваген голф плюс", управляван от 32-годишен мъж от село Соколово, неизвестен на МВР. При извършената проверка с техническо средство, уредът отчита наличие на 2.83 промила алкохол. Лицето е задържано за 24 часа. Автомобилът е отнет по надлежния ред, образувано е досъдебно производство