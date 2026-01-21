Лена Бориславова аут от листите на “Промяната”, работи по два нови проекта (Обзор)

Лена Бориславова и Даниел Лорер няма да са в листите на “Промяната” на следващите избори. Бившата шефка на кабинета на Кирил Петков като премиер сама се е отказала да е кандидат за депутат.

В понеделник Бориславова пусна многозначителен пост за смисъла на политиката и още тогава мнозина предположиха, че повече няма да е в листите. В сряда Николай Денков потвърди, че тя повече няма да е кандидат на ПП по нейно решение.

В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката, обяви по-късно Бориславова.

Активността ѝ в НС видимо спадна след оставката на Кирил Петков в края на юни - вече почти не излиза на трибуната, не се изказва от името на партията, не застава до говорителите на ПП пред медиите. В края на септември тя отпадна и от ръководството на партията, отново по собствено желание.

Като загуба за демократичната общност определи излизането ѝ Ивайло Мирчев. Съжаление изрази и Елисавета Белобрадова, въпреки че е било трудно “две адски проклети жени да се разбират”.

За следващия вот от листите на ПП със сигурност отпада и Даниел Лорер. Той беше изключен от партията в края на 2024 г., след като с Явор Божанков отказаха да подкрепят Силви Кирилов за шеф на НС и не спазиха решението на ПП-ДБ. Тогава ДБ се застъпиха за двамата депутати и те останаха в групата си. В сряда Денков твърдо заяви, че няма да приемат Лорер да е в листите дори и като предложение на ДБ.