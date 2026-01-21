За корумпирани политици вече ще дебне ГДБОП - на първо четене закриха КПК (Обзор)

Наричаната "бухалка" комисия отива в историята след вял дебат и през внесени от ГЕРБ промени в Закона за Сметната палата. Антон Славчев остава шеф на тази за отнемане на имущество

Само след по-малко от час и половина дискусия парламентът закри на първо четене Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която в последните месеци бе наричана “бухалка” и от мнозинството, и от опозицията. Това стана чрез проекта на ГЕРБ, който е за промени в Закона за Сметната палата и събра над 121 гласа от вносителите, “ДПС - Ново начало”, БСП и ИТН.

Закриването ѝ се искаше с още два законопроекта - на “ДПС - Ново начало” и на ПП-ДБ, които обаче бяха отхвърлени. Така предложения между първо и второ гласуване ще се правят само по проекта на ГЕРБ. Той предвижда разкриването на корупцията да се извършва от ГДБОП, разследването от следователи, конфликтът на интереси и имуществените декларации на хората на публични позиции да се поемат от Сметната палата.

По предложение на Георги Кръстев, който е един от вносителите, се прие срокът за идеи да е само 3 дни. Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов настояваше за максималния от 28 дни, защото попитали международни институции дали Сметната палата може да се занимава с конфликта на интереси, но до гласуване не се стигна.

Така по всяка вероятност правната комисия ще го гледа на второ четене още следващата седмица и 51-ото народно събрание ще има достатъчно време да закрие КПК преди изборите.

В този си вид тя просъществува две години и три месеца. Беше създадена през октомври 2023 г., когато старата КПКОНПИ се раздели, без процесът да бъде финализиран. За това време не беше избрано ръководство на КПК. Начело продължава да е Антон Славчев, въпреки че през лятото беше открита процедурата по избор, на която 4-ма кандидати представиха концепции. Специално създадената номинационна комисия ги класира, но до гласуване в пленарната зала не се стигна.

След закриването на КПК Славчев ще продължи да е начело на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. За смяна на нейното ръководство въобще и не се отваря дума.