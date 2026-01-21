2 вида машини + хартия на вота за депутати, само със скенери за президент (Обзор)

Ударно в 4 часа сутринта правна комисия въведе новите устройства. ЦИК предупреди, че не може да спази срока, а НСИ - че няма как да даде актуални избирателни списъци

Сканиращите устройства, които отчитат вота, да се въведат още на предсрочните избори тая пролет. Това реши правната комисия на инфарктно 13-часово заседание, продължило до 4 часа сутринта. Заради опасения дали ще бъдат осигурени навреме, бе записано, че ако няма техническа възможност, остава досегашното гласуване - с хартия и на старите машини.

Изключението ще е за предстоящите напролет извънредни парламентарни избори. За президентските през есента бюлетините ще се пускат в новите сканиращи машини и те ще броят автоматично.

В ранните часове на сряда мнозинството реши, че

в срок от 1 месец МС трябва да закупи и достави новите устройства

В същото време останаха изискванията към наличните устройства за гласуване - за програмиране, сертифициране, предоставяне на кодове и всичко други дейности по тях са необходими 55 дни преди изборите.

Това според Асен Василев от ПП означава, че ако в последния момент стане ясно, че няма как да се осигурят скенерите, ще е изтекъл срокът да се сертифицират старите машини. Затова опозицията се разгневи, че целта била напролет да се гласува 100% на хартия.

Председателката на правната комисия Анна Александрова обаче успокои пред “24 часа”, че няма риск - досегашните устройства могат да бъдат сертифицирани в по-кратък срок, ЦИК има опит и е готова да го направи. И въпросните 55 дни може да бъдат намалени в хронограмата за изборите, така че

да се гарантира машинният вот

Че няма да се стигне до ползване единствено на хартиени бюлетини, Анна Александрова уверяваше колегите си от опозицията и на драматичното среднощно заседание.

Промените в Изборния кодекс се очаква да влязат в пленарна зала за окончателно гласуване още в четвъртък. Това бе причина за извънредното заседание на комисията, ръководена от Александрова.

Има време за осигуряване на новите устройства, настоява пък председателят на депутатите от ИТН Тошко Йорданов.

Групата му е сред най-яростните поддръжници на новата технология, като още преди Нова година, че хората на Слави Трифонов са проучили пазара по света. Сега Йорданов съветва

бъдещото служебно правителство трябва да вземе под наем новите устройства

Според него късите срокове няма да са проблем за секционните комисии - машините си идвали с обслужващ технически екип, а СИК просто “наблюдава процеса от първия ред”.

Известни разминавания между оптимизма на Йорданов и колегите му, от една страна, и от друга - песимизма на изборната администрация, се видяха при дебатите в комисията.

Късно във вторник вечерта зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов предупреди, че нямат готовност за работа с новите оптични устройства, а заложените срокове са непосилни.

Затова и БСП настоя сканиращите устройства да бъдат записани сега в Изборния кодекс, но въвеждането да се отложи за след 1 янаури 2027 г. Но лявата юристка Мая Димитрова уточни, че макар да са срещу новите машини, ще ги подкрепят в пленарната зала.

В одобрените за второ четене текстове е записано, че

софтуерът на новите устройства трябва да стане държавна собственост

под опеката на “Информационно обслужване”, което пък не се хареса на съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов.

ПП-ДБ твърдят, че с промените отпада вторият печат на бюлетината и сравняването на номера ѝ с кочана, което отваря вратичка за вкарване на бюлетини отвън и практиката за вот “индийска нишка” (когато избирателите си предават един на друг информацията на входа на секцията - бел. ред.).

Само в 3% от секциите ще има контролно сравнение на бюлетините,

реши правна комисия.

Кодът на машините няма да се предоставя на партиите за проверка.

Мнозинството прехвърли на ЦИК удостоверяването на съответствието на скенерите с изискванията на закона. Сега за това отговарят Министерство на електронното управление и институтите по стандартизация и метрология.

Процесът е елементарен - влиза избирателят, взима бюлетината, попълва я, слага я в сканиращата машина и ако е окей - бюлетината пада в урната. Ако е сбъркал и е излязъл извън квадратчето - отчита грешка, “изплюва” му я обратно и я унищожават, дават му нова, избирателят я попълва, обясни Тошко Йорданов колко лесно ще е занапред. Така

отпадат протоколите, които се попълват на ръка

от СИК след края на изборния ден - те ще излизат готови от скенерите и направо ще се носят в РИК.

Ресорната комисия отхвърли предложенията за преброителни центрове на БСП, ИТН и ДБ. Отлага се и създаването на

изборен район “Чужбина” - чак за 2028 г., по предложение на ИТН

А по настояване на “Възраждане” секциите извън ЕС се намаляват до максимум 20. Това възмути ДПС заради избирателите в Турция, а ПП-ДБ скочи заради Великобритания, САЩ и пр, където с намаляването на секции ще откаже много българи да гласуват.

Остър дебат се води и как да се изчистят избирателните списъци от “мъртвите души”. ИТН настояват да се ползват данните на НСИ от последното преброяване от 2021 г., вместо тези на ГРАО. Експерти смятат, че това няма как да стане, но комисията записа промяната. Шефът на статистическия институт Атанас Атанасов предупреди депутатите, че НСИ

няма законово право да предоставя личните данни на хората,

за да бъдат съставени с тях списъците. Уточни, че могат да дават само агрегирана информация, не и индивидуални данни. Забраната я има в законите за статистиката, за преброяването, както и в регламент на ЕС от 2009 г., който изрично забранява предоставяне на индивидуални данни на изпълнителна и съдебна власт.

“Разликата между населението от последното преброяване на НСИ на 7 септември 2021 г. и това, което реално би имало право да гласува, е голяма. От преброяването до предсрочните избори, е възможно да бъде забелязана

разлика от над 500 хил. души”,

смята Атанасов. Само през 2022 г. починалите са над 120 хил., а оттогава са изминали 3 години.

Преброяването не отчита миграционните процеси, нито новопридобито гражданство, добави Петя Буланова от ГРАО и настоя, че не е разумно да се приема предложението. А и за промяната на списъците има времева спънка - обявяват се 40 дни преди изборния ден.

Вече няма да е задължително вотът да се отбелязва само със синя химикалка

Задължителният син цвят за отбелязване на предпочитанията в хартиената бюлетина да отпадне. Това реши парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси на последното си заседание, посветено на изборните промени.

В приетите текстове обаче няма уточнение какъв може да е новият цвят на химикала. И ако тази редакция бъде гласувана и в пленарна зала, би трябвало да разреши цялата възможна палитра. С промените отпада изискването за втория печат върху бюлетината. Снимка: Румяна Тонева

Не стана ясно обаче дали промяната се отнася само за бюлетините, които ще минават през новите сканиращите устройства, или и ако те не влязат за предстоящите парламентарни избори и на тях се гласува както досега - и с хартиени бюлетини, които се броят на ръка. Въпросният член в кодекса не е изрично посочен сред тези, за които е уточнено, че важат старите правила.

На сканиращите устройства се гласува с хартиена бюлетина - след отбелязване на вота избирателят я вкарва в машината, тя отпечатва контролна разписка, която пък се пуска в кутия за контролни разписки. Ако не я е попълнил коректно, машината връща бюлетината. Ако скенерът вече я е приел, избирателят няма да може да променя вота си чрез повторно гласуване.

Не е ясно и какъв ще е знакът за гласуване - няма предложение за промяна на досегашния Х или т.нар. чавка - V. От ПП-ДБ обаче предупредиха, че някои от съществуващите скенери не отчитат тези знаци и това може да доведе до проблем. Затова може да се наложи отбелязването да е с кръгче, но такова нещо в кодекса не е разписано.

За да се избегнат технически засечки, новите машини вероятно ще доведат и до промяна в хартията за гласуване - обикновено тя е по-плътна. По сегашните правила хартията се осигуряваше от печатницата на БНБ по предварително зададени параметри.

