Майстор на литър ракия върнал Красимира при дъщеря ѝ Габриела след убийството на Пейо

Майката сменила мокрите си дрехи с негови в дома му, след като откарала трупа на Витоша

Мъж, изпил 900 грама ракия, е прибрал Красимира Трифонова при дъщеря ѝ Габриела Славова след убийството на Пейо Пеев.

Това стана ясно в Софийския градски съд по делото срещу майката и дъщерята за убийството на младия мъж.

Показания даде Йолмаз Калибриян, който ремонтирал жилищата на Трифонова. Станали приятели, а тя дори му помагала в строителния бизнес. Имала и ключ от офиса, в който мъжът ѝ живеел. На 18 януари 2024 г. той си взел 200 грама ракия. Изпил ги и отишъл да си плаща сметки. Отбил се до магазин, купил си панталон и още 700 грама ракия. Прибрал се у дома и почти пресушил бутилката. Тогава дошла Красимира Трифонова. Вече била удушила Пейо с помощта на дъщеря си, откарала тялото му до Витоша с неговата кола и се върнала в града с такси.

Красимира поискала от Йолмаз дрехи, защото нейните били мокри. Той ѝ дал новия си панталон и тениска, а Трифонова оставила своите да се сушат на радиатор. Помолила го да остане да нощува там. Обадила се на Габриела от неговия телефон. Тогава дъщеря ѝ разказала, че някой ѝ звъни по домофона. Красимира я посъветвала да извика полиция и ѝ казала, че тръгва към дома им. Настояла Калибриян да тръгне с нея. Въпреки изпития алкохол той се съгласил да шофира.

Стигайки до блока на Габриела, двамата видели полиция. Славова давала обяснения, а мъжът отишъл да си вземе още 200 грама мастика. Когато се върнал, полицаите били тръгнали. Майсторът спал в леглото на Красимира, а на следващия ден за няколко часа гледал децата на Габриела, след като двете с майка ѝ излезли.

Преди дни роднините на Пейо Пеев протестираха, защото Габриела напуска дома си, въпреки че е под домашен арест с електронна гривна. Красимира Трифонова

“Ако мислите, че аз се разхождам, за да пия кафе, се лъжете”, каза Габриела пред съда, плачейки. Ходила на дело в Русе с разрешение от съда. Според близките на убития обаче това е нарушение на мярката, защото се знаело, че няма да има заседание заради отсъствие на адвокат. Прокуратурата настоя да я върнат в ареста, но съдът отказа с аргумента, че тя се явява на делата, не влияе на свидетели и вещи лица и напуска дома си с разрешение.

В началото на заседанието пък адвокат Димитър Вълков се отказа да защитава Красимира Трифонова, тъй като не му било платено. Тя има и други адвокати и делото продължава на 29 януари.