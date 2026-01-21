Майстор на литър ракия върнал Красимира при дъщеря ѝ Габриела след убийството на Пейо

Майката сменила мокрите си дрехи с негови в дома му, след като откарала трупа на Витоша
Мъж, изпил 900 грама ракия, е прибрал Красимира Трифонова при дъщеря ѝ Габриела Славова след убийството на Пейо Пеев.
Това стана ясно в Софийския градски съд по делото срещу майката и дъщерята за убийството на младия мъж.
Показания даде Йолмаз Калибриян, който ремонтирал жилищата на Трифонова. Станали приятели, а тя дори му помагала в строителния бизнес. Имала и ключ от офиса, в който мъжът ѝ живеел. На 18 януари 2024 г. той си взел 200 грама ракия. Изпил ги и отишъл да си плаща сметки. Отбил се до магазин, купил си панталон и още 700 грама ракия. Прибрал се у дома и почти пресушил бутилката. Тогава дошла Красимира Трифонова. Вече била удушила Пейо с помощта на дъщеря си, откарала тялото му до Витоша с неговата кола и се върнала в града с такси.
Красимира поискала от Йолмаз дрехи, защото нейните били мокри. Той ѝ дал новия си панталон и тениска, а Трифонова оставила своите да се сушат на радиатор. Помолила го да остане да нощува там. Обадила се на Габриела от неговия телефон. Тогава дъщеря ѝ разказала, че някой ѝ звъни по домофона. Красимира я посъветвала да извика полиция и ѝ казала, че тръгва към дома им. Настояла Калибриян да тръгне с нея. Въпреки изпития алкохол той се съгласил да шофира.
Стигайки до блока на Габриела, двамата видели полиция. Славова давала обяснения, а мъжът отишъл да си вземе още 200 грама мастика. Когато се върнал, полицаите били тръгнали. Майсторът спал в леглото на Красимира, а на следващия ден за няколко часа гледал децата на Габриела, след като двете с майка ѝ излезли.
Преди дни роднините на Пейо Пеев протестираха, защото Габриела напуска дома си, въпреки че е под домашен арест с електронна гривна.
“Ако мислите, че аз се разхождам, за да пия кафе, се лъжете”, каза Габриела пред съда, плачейки. Ходила на дело в Русе с разрешение от съда. Според близките на убития обаче това е нарушение на мярката, защото се знаело, че няма да има заседание заради отсъствие на адвокат. Прокуратурата настоя да я върнат в ареста, но съдът отказа с аргумента, че тя се явява на делата, не влияе на свидетели и вещи лица и напуска дома си с разрешение.
В началото на заседанието пък адвокат Димитър Вълков се отказа да защитава Красимира Трифонова, тъй като не му било платено. Тя има и други адвокати и делото продължава на 29 януари.