Прокурор Франтишек виждал Пепи Еврото в “8-те джуджета” като клиент, златото на Златанови – само на снимка

Издирваният бивш следовател ходил с тъщата до Солун, но тя не контактувала с дъщеря си

Бившият шеф на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек е виждал златото на семейство Златанови само на снимка, заяви той по делото срещу Петьо Петров-Пепи Еврото, който е подсъдим задочно заради измама.

Златни монети и пари на Явор Златанов бяха иззети като веществени доказателства при акцията срещу него през 2020 г., а след това прокурори ги върнаха на съпругата на Пепи Еврото Любена. В показанията си пред съда тя разказа, че ценностите били заделени в кашони. 5 кг били за Гешев, 1 кг за Франтишек, а останалите - за Пепи Еврото. За кратко Фратнишек е бил и прокурор по делото срещу Явор Златанов. Тогава само е изготвил искането за претърсване и изземване в имот на Златанови.

Организирал и транспорта на златото от трезора в БНБ до сградата на Специализираната прокуратура, за да бъде върнато от наблюдаващите прокурори. Ценния метал обаче не е виждал. Според показанията на Илия Златанов, който претендира, че златото и парите са негови, а не на сина му, Франтишек е бил чест гост в ресторант “8-те джуджета” на Пепи Еврото.

“Знам за ресторант “8-те джуджета”. Близо е до районната прокуратура и съм ходил там с колеги като клиент. Живял съм в този квартал. Виждал съм Петьо Петров на маса там като клиент. Не съм виждал на живо Илия Златанов”, категоричен е прокурор Димитър Франтишек в показанията си. Иначе познавал Пепи Еврото като шеф на следствието. После го виждал в ресторант “8-те джуджета”. Приличал на един от клиентите. Не е имал срещи с него, нито разговори по дела на спецпрокуратурата. Прокурор Димитър Франтишек Петров

Когато Илия Златанов е подал сигнал срещу сина си, Франтишек е бил ръководител на спецпрокуратурата. Тогава прочел сигнала и му направил впечатление. Златанов разказвал, че е подавал много сигнали, но никой не им обръщал внимание. Това се оказало вярно. Според Златанов той е потърсил Пепи Еврото точно за това. Със съдействието на лобиста още на следващия ден след подаването на последния сигнал било образувано наказателно производство. Димитър Франтишек отрече да познава и Димитър Ламбовски, който е получил парите, иззети от Явор Златанов, отново със съдействието на Пепи Еврото.

Бившият следовател е в неизвестност от май 2023 г. “Подсъдимият Петьо Петров? - попита протоколно съдия Мирослав Георгиев в началото на заседанието. - Не вярвам да чака пред залата.” След това докладва поредната справка от столичната полиция, с която го информират, че още не е намерен. В залата обаче се яви бившата тъща на Пепи Еврото.

Диана Радева е майка на Любена Павлова. Не помни кога дъщеря ѝ се е омъжила и развела с Петров. Не поддържала контакти с нея. Когато детето на Любена и Пепи Еврото било малко, Радева ходила до офиса на дъщеря си и до ресторант “8-те джуджета”, за да го води и да го взема. Иначе била собственик на кръчмата, но само по документи. Управлявала я дъщерята с пълномощно. Диана Радева пътувала с Пепи Еврото и до Солун. Той ходил там по свои дела, а тя се грижила за внучето си от бившия следовател. (24часа)

Петьо Петров е в неизвестност от 3 г.