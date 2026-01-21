Съдът не разреши на проф. Карапетков да се оттегли от делото “Сияна” заради обвинения от бащата, когото съди за клевета

Проф. Станимир Карапетков, изработил автотехническата експертиза за убийството на 12-годишната Сияна, поиска да се оттегли от делото. Плевенският окръжен съд обаче не прие отвода му.

“5 месеца след депозиране на назначената ми автотехническа експертиза срещу мен започна яростна, злонамерена и клеветническа кампания от Николай Попов”, пише в молбата си за отвод проф. Карапетков. Той е експерт по всички дела с голям обществен интерес и никога не се е налагала повторна експертиза от друг. Според него за първи път в практиката му частни обвинители критикуват доказателство, което е в тяхна полза.

Подсъдим за смъртта на детето, което загина на 31 март 2025 г., е Георги Александров, управлявал влекача с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост от 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Тежкото превозно средство удря колата, в която Сияна пътува със своите баба и дядо.

Професорът посочва, че е завел искова молба в съда за клевета срещу Николай Попов и това е един от мотивите му да се отведе по делото.

“Безкрайно съжалявам за трагедията със Сияна, съпричастен съм с мъката на Николай Попов, но неговите действия към мен са вече нетърпими. Винаги съм защитавал експертизите си. Никога по разследванията не се е изказвало съмнение за некомпетентност, предубеденост или необоснованост на експертизата”, казва проф. Карапетков в молбата си за отвод. Николай Попов

Според адвокатите на бащата на Сияна оттеглянето на основния експерт щяло да забави делото с месеци. Самият Попов пък твърди, че има десетки въпроси към проф. Карапетков, с които щял да обори експертизата му.

Според магистратите автотехническата експертиза била изготвена и внесена 6 месеца преди конфликта между двамата и той не можел да повлияе на заключението.

“Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план - Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело - има срок от 5 г. да го направи. Продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки”, коментира извън залата бащата на Сияна. Делото продължава през февруари.