Съдът не разреши на проф. Карапетков да се оттегли от делото “Сияна” заради обвинения от бащата, когото съди за клевета

2164
Станимир Карапетков

Проф. Станимир Карапетков, изработил автотехническата експертиза за убийството на 12-годишната Сияна, поиска да се оттегли от делото. Плевенският окръжен съд обаче не прие отвода му.

“5 месеца след депозиране на назначената ми автотехническа експертиза срещу мен започна яростна, злонамерена и клеветническа кампания от Николай Попов”, пише в молбата си за отвод проф. Карапетков. Той е експерт по всички дела с голям обществен интерес и никога не се е налагала повторна експертиза от друг. Според него за първи път в практиката му частни обвинители критикуват доказателство, което е в тяхна полза.

Подсъдим за смъртта на детето, което загина на 31 март 2025 г., е Георги Александров, управлявал влекача с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост от 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Тежкото превозно средство удря колата, в която Сияна пътува със своите баба и дядо.

Професорът посочва, че е завел искова молба в съда за клевета срещу Николай Попов и това е един от мотивите му да се отведе по делото.

“Безкрайно съжалявам за трагедията със Сияна, съпричастен съм с мъката на Николай Попов, но неговите действия към мен са вече нетърпими. Винаги съм защитавал експертизите си. Никога по разследванията не се е изказвало съмнение за некомпетентност, предубеденост или необоснованост на експертизата”, казва проф. Карапетков в молбата си за отвод. 

Николай Попов
Николай Попов

Според адвокатите на бащата на Сияна оттеглянето на основния експерт щяло да забави делото с месеци. Самият Попов пък твърди, че има десетки въпроси към проф. Карапетков, с които щял да обори експертизата му.

Според магистратите автотехническата експертиза била изготвена и внесена 6 месеца преди конфликта между двамата и той не можел да повлияе на заключението.

“Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план - Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело - има срок от 5 г. да го направи. Продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки”, коментира извън залата бащата на Сияна. Делото продължава през февруари.

Станимир Карапетков
Николай Попов

