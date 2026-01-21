В добричко село хванаха познайник на полицията с 3,18 грама марихуана и метамфетамин

В добричко село хванаха познайник на полицията с 3,18 грама марихуана, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.На 20 януари в 13.45 ч. служители на Второ районно управление на МВР – Добрич, в района на село Одърци извършват проверка на 37-годишен мъж от град.Варна,известен на МВР. Той предава суха тревна маса и бяло прахообразно вещество, реагиращи след извършен полеви тест на марихуана с тегло 3,18 грама и метаамфетамин с тегло 0.1 грам. Лицето е задържано за 24 часа, образувано е бързо полицейско производство.