"Сиела": Няма време за осигуряване на сканиращи машини за изборите

Няма време за осигуряване на сканиращи машини за изборите, обявиха от фирма „Сиела", осигуряваща досега машините за вота у нас.

Освен това по думите им няма време и да се научим да гласуваме с новите машини. Според някои експерти обаче можем да вземем такива сканиращи устройства втора ръка.

Общо 13 000 машини са необходими за изборите тази пролет, обясниха от „Сиела" пред Би Ти Ви. Засега не е ясно ще се прави ли обществена поръчка, кой ще ги обследва и как ще се доставят.

Време е необходимо и за обучение на хората в секциите и на избирателите. Остава една възможност – за взимане на машини втора ръка.

„Чувам да се вземат и под наем. Не знам как се взема нещо под наем. Доколкото знам от колегите, с които работим и са производители на тези машини канадски, отпаднала им е необходимостта от тях да се ползват - не знам бракувани ли са, какви са, доколкото знам това са единственият брой голям необходими машини, които могат да се появят в България", коментира Стефан Митков, мениджър в „Сиела".

Такива машини са използват в Съединените щати отдавна, но там изборите се правят по друг начин и хартията е съвсем различна. По друг начин стои и въпросът с тайната на вота.