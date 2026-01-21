Тръмп да се яви в “Имаш поща!” и да изясни кога и кого е поканил в Съвета за мир

Нова българска трагикомедия с включването на България към идеята на американския президент

Румен Радев я отклонява любезно и почват уточнения по часове, дори и подозрения на опоненти, че оставката му е била ускорена с два дни

Желязков е в Давос с още 2500 лидери, сред тях 60 премиери и държавни глави, но не е упълномощен да участва в съвета. Както и никой друг български държавник

Доналд Тръмп май лично ще трябва да посочи положителния и отрицателния герой в поредната българска трагикомедия. Или поне да възобновят заради него старото предаване на Гала "Имаш поща" и пощальонът Пейо да влети с колело в политиката, за да уточни на кого и кога Тръмп е пратил писмо.

Цяла сряда държавата следи по часове движението на пощата на американския президент от Вашингтон до София. Кога Румен Радев е получил поканата България да се присъедини като държава учредител към Съвета за мир, който е лична идея на Доналд Тръмп.

Преди да подаде оставка като български президент или след като се е обърнал за последен път към народа от "Дондуков"2 ?

И още - ако в понеделник Радев е прочел наистина дипломатическата поща, както твърди българското Външно министерство, което пък я пратило още в неделя, защо от президентската ни институция обявяват тази изключително важна новина чак в сряда? Като се има предвид каква гордост за всеки роден политик е да огласи или покаже снимка с американски президент. Койтоа и да е той.

И още - персонална или институционална е поканата да станем съучредители в новата международна организация, която цели постигане на мирно решение на конфликтите в Газа и други региони?

Нека припомним още една важна българска връзка в цялата тази история - Доналд Тръмп лично покани българския дипломат, бивш външен министър и още по-назад във времето зам.-шеф на СДС, Николай Младенов за генерален секретар на Съвета за мира.

В едно изречение - когато и да е получена пощата от Тръмп, г-н Радев любезно отказва поканата в очакване на по-стабилни дни за България.

В сряда за Давос, където се събират 2500 световни лидери и "специалният гост" на Световния икономически форум Доналд Тръмп, отлетя премиерът в оставка Росен Желязков.

Той обаче не е упълномощен от президента Румен Радев да присъедини България вместо подалия оставка държавен глава. Такова упълномощаване не е имало и за вицепрезидента Илияна Йотова, която до дни ще е държавен глава, въпреки че Тръмп изрично указва, че Радев може да излъчи заместник.

Скандалът в сряда в България се разви по две линии. Първата е кога точно Радев е получил поканата от Тръмп, за която съобщи едва в сряда. Според външния министър Георг Георгиев за нея се е знаело още в неделя, а официалното получаване е било в понеделник. Твърди се, че около 17 часа, два часа преди Румен Радев да обяви, че ще подаде оставка. Тази подробност е важна, защото в отговора си, че отклонява поканата засега,

Радев посочва, че както правителството, така и той са в оставка

И съответно България и САЩ ще си сътрудничат при редовни институции в София.

В същото време, по което от президенството обясниха за отклонената покана, Росен Желязков и външният ни министър Георг Георгиев вече пътуваха за Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос.

Във версията на Радев поканата е получена чак на 20 януари и то дори, след като президентът вече е подал оставка.

Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското МВнР поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера - 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите, се казва в съобщение на президентството, с което опровергаят министър Георг Георгиев.

Посочва се и че Радев "изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността".

Впоследствие обаче от Външно разпространиха грамата на посолството ни във Вашингтон, която е била изпратена до Гълъб Донев - началника на кабинета на държавния глава.

Копия от нея са получени и в кабинета на Росен Желязков, Министерството на външните работи и дори постоянното представителство на България в Брюксел.

Втората линия на скандала е имал ли е право Радев да отклонява поканата, без да се допита до правителството и парламента.

От съобщението на президентството не става ясно дали Радев е предприел подобни действия.

По конституция външната политика на страната е задача на изпълнителната власт, затова премиерът Желязков и външният министър Георгиев представят България в Давос, независимо че са в оставка.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призова държавния глава да внесе поканата от САЩ в парламента за гласуване и ако бъде прието да излъчим представител, документът да се препрати на Министерския съвет за изпълнение на следващите стъпки.

Според Пеевски е "много важно България да бъде част от тази инициатива"

От Външно остро критикуваха Радев не толкова за това, че не е излъчил представител, а за липсата му на позиция за намирането на решение на конфликта в Газа, както и за предложения от Тръмп 20-точков план за мир в Украйна.

Възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на 9-годишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент, пише в позиция до медиите от името на министъра. Доналд Тръмп май лично ще трябва да посочи положителния и отрицателния герой в поредната българска трагикомедия Снимка: Снимка архив

В Давос се събраха 2500 световни лидери, включително Тръмп, като на фокус са големите геополитически теми Гренландия, Украйна и Газа.

Очаква се в четвъртък там да бъде подписан устав на Съвета за мир. Така дори по-късно България да пожелае и успее да се включи към него, няма да е сред учредителките.

Иначе се появиха и спекулации, че с поканата си

Тръмп май е ускорил оставката на Радев

През уикенда, когато за нея се заговори усилено, се коментираха две възможни дати президентът да напусне поста си - 19 януари, когато Радев имаше годишнина от клетвата, и 21 януари, когато били планирани пътуване и изява от Пловдив.

След отказа на Радев не е ясно дали България окончателно губи мястото си в Съвета за мир, за чието формиране Тръмп е пратил покани до 60 държавни ръководители. Засега обаче европейските страни са по-скоро пас. Франция, Норвегия, Швеция, Италия и Китай вече отказаха, същото се очаква да направят и Германия, Великобритания, Нидерландия, Канада. Немският канцлер Фридрих Мерц дори няма да остане в Давос за подписване на устава. Тръмп изостри тона и с френския си колега Еманюел Макрон, след като от репортер научи, че той се е изказал скептично за формата - обясни, че никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си, и го заплаши с 200% мито на френското вино и шампанско.

Причината Европа да се въздържа да се включва в съвета на Тръмп е, че така той опитва да си организира паралелно ООН, където да не следва международното право, а свои правила. Освен това и членството ще се случва по неясен начин - едни държави ще участват временно до 3 г. безплатно, други ще плащат 1 млрд. долара кеш през първата година, за да си осигурят дългосрочно членство. Самият Тръмп иска да е първият председател на новия формат. Решенията ще се вземат с мнозинство, но ще трябва и одобрение на председателя, т.е. Тръмп, който още не е коментирал мандатността.

Потвърждение за Съвета за мир има от унгарския премиер Виктор Орбан и беларуския президент Лукашенко. Останалите държави, потвърдили участие, са Израел, Обединените арабски емирства, Мароко, Виетнам, Казахстан и Аржентина. Тръмп кани още изпълнителната власт на Европейския съюз, Русия, Индия, Словения, Тайланд, Парагвай, Канада, Египет, Турция.