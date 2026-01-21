Установил се в Пловдив руснак иска убежище у нас, отказва да се бие срещу Украйна

Страхува се, че в родината му го третират като международен агент

Руснак, установил се в Пловдив, поиска хуманитарен статут у нас, защото има роднини в Украйна, не иска да се бие в тази страна, а ако го върнат в родината му, ще го мобилизират. Това става ясно от дело в Административния съд в града, с което той оспорва отказа на Държавната агенция за бежанците да му бъде предоставено убежище.

Той влязъл за първи път в България през 2018 г., на следващата година тук му се родило дете, няколко пъти се връщал в Русия, но за последно напуснал тази страна 3 август 2022 г. с туристическа виза. Поискал статут у нас, но му отказали с мотива, че не е обект на преследване в родината си, а аргументите му са икономически. В жалбата си до съда той изтъкнал, че в Русия има политически затворници, че хора се преследват заради изказвания против специалната военна операция в Украйна и че там вероятно вече го третират като чуждестранен агент заради живота му у нас. Подчертава още, че трайното му пребиваване в България ще осигури необходимата защита на малкото му дете.

Всички тези мотиви са приети от съдебния състав и преписката е върната на Агенцията за бежанците за ново произнасяне по искането за международна закрила.