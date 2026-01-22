Слави Трифонов: И ПП-ДБ искаха гласуване със скенери

Лидерът на ИТН Слави Трифонов обвини "Продължаваме промяната - Демократична България" в лицемерие и лъжи заради противопоставянето им срещу въвеждането на скенери за бюлетини. Нововъведението в Изборния кодекс, прието по тъмна доба от правната комисия е защитавано именно от депутатите на Трифонов.

В профила си във Фейсбук той публикува документи, от които се вижда, че на 7 януари 2025 г. група депутати от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, Николай Денков и Кирил Петков, са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект за изменения в Изборния кодекс, предвиждащи именно гласуване с машини със сканиращи устройства.

"Те предлагат, за да има честни избори, следващите избори - забележете - да бъдат реализирани с машини със сканиращи устройства. Едно към едно, ама едно към едно, с предложението на ИТН, срещу което те в момента, заедно с присъдружните им медии, плюят като за световно. Сега ще цитирам една малка част от тяхното предложение. Повтарям - от тяхното предложение. Повтарям - това е от предложението на ПП-ДБ", пише лидерът на ИТН.

В документите, внесени в НС преди година, е записано:

"Начин на гласуване. Чл. 208а, ал. 1. Избирателят може да гласува в избирателната секция с хартиена бюлетина.

Ал. 2. След произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина избирателят я пуска през оптично устройство за сканиране в избирателната кутия."

Слави Трифонов допълва, че ако някой ден реши да напише книга по психология на ПП-ДБ, ще им отдели цяла глава и ще я кръсти "Лъжата като ежедневие".