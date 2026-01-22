ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 22 януари, вижте кой има и...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22138588 www.24chasa.bg

Слави Трифонов: И ПП-ДБ искаха гласуване със скенери

1060
Слави Трифонов КАДЪР: Личен профил във фейсбук

Лидерът на ИТН Слави Трифонов обвини "Продължаваме промяната - Демократична България" в лицемерие и лъжи заради противопоставянето им срещу въвеждането на скенери за бюлетини. Нововъведението в Изборния кодекс, прието по тъмна доба от правната комисия е защитавано именно от депутатите на Трифонов.

В профила си във Фейсбук той публикува документи, от които се вижда, че на 7 януари 2025 г. група депутати от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, Николай Денков и Кирил Петков, са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект за изменения в Изборния кодекс, предвиждащи именно гласуване с машини със сканиращи устройства.

"Те предлагат, за да има честни избори, следващите избори - забележете - да бъдат реализирани с машини със сканиращи устройства. Едно към едно, ама едно към едно, с предложението на ИТН, срещу което те в момента, заедно с присъдружните им медии, плюят като за световно. Сега ще цитирам една малка част от тяхното предложение. Повтарям - от тяхното предложение. Повтарям - това е от предложението на ПП-ДБ", пише лидерът на ИТН.

В документите, внесени в НС преди година, е записано:

"Начин на гласуване. Чл. 208а, ал. 1. Избирателят може да гласува в избирателната секция с хартиена бюлетина.

Ал. 2. След произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина избирателят я пуска през оптично устройство за сканиране в избирателната кутия."

Слави Трифонов допълва, че ако някой ден реши да напише книга по психология на ПП-ДБ, ще им отдели цяла глава и ще я кръсти "Лъжата като ежедневие".

"От една седмица насам Асен Василев, Николай Денков и групата около тях обясняват с горест и плам как предложението на ИТН за гласуване със сканиращи машини е вредно, ще донесе хаос и как на машините със сканиращи устройства не може да им се има никакво доверие. Обясняват всичко това по всички медии, медиите услужливо преповтарят казаното от ППДБ, заплашват с протести - даже с "юмрука на протеста". И сега тези хора най-нагло и лицемерно говорят точно обратното и заклеймяват идеята за гласуване със сканиращи машини - нещо, което всъщност те са предлагали. Ако имате малко време, прочетете законопроекта - важните пасажи са маркирани и, както в оня стар виц, "открийте седемте разлики". Е, няма такива лъжци. Извинете... има - ПП-ДБ!", заключва лидерът на "Има такъв народ".

Скъпи приятели, ще ви кажа нещо за лъжата. Според мен има три вида лъжци. Първите лъжат от интерес. Вторите лъжат от...

Публикувахте от Слави Т. Трифонов в Сряда, 21 януари 2026 г.

Слави Трифонов КАДЪР: Личен профил във фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини