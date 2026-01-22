Радостин Василев: Радев е възможен партньор след избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"От президента Румен Радев очакваме да имаме партньор за премахването на политическия олигархичен мафиотски модел", заяви лидерът на политическа партия МЕЧ Радостин Василев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Той е възможен партньор след избори, ние сме умерено консервативен центристки политически субект, при Радев има залитане в ляво. Имаме силно припокриване в политиките и във външната политика", каза Василев.

"За да има партньорство трябва да видим какви хора Радев иска да има в своя политически проект", заяви лидерът на МЕЧ и допълни, че през годините президентът е имал променливи политически позиции.

"Можем да работим с ПП-ДБ, не можем да работим с ДПС-тата и ГЕРБ", отговори Василев на запитване с кого би си партнирала МЕЧ в едно ново управление.

"Няма пречки Андрей Гюров да бъде служебен министър-председател", каза още Василев и добави, че от възможните кандидати той е най-добрият възможен избор.

На въпрос какво очаква от бъдещия служебен премиер, Василев отговори, че очаква да се предприемат сериозни мерки за осигуряването на честни избори.

"Оцеляването ни в този парламент беше изключително трудно", заяви Василев на въпрос какъв бил приносът на партията му в този парламент и добави, че са направили каквото е възможно с 11 броя депутати.

"През 2021 г. имахме 100% машинно гласуване, сега ще имаме 100% хартиено гласуване. Сканиращите устройства са добър вариант за изолиране на субективизма при броенето на гласовете, но ще отнеме време да бъдат вкарани в експлоатация", коментира той на въпрос за предстоящото гласуване.