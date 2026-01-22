ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева гледа...

Радостин Василев: Радев е възможен партньор след избори

Радостин Василев КАДЪР: БНТ

"От президента Румен Радев очакваме да имаме партньор за премахването на политическия олигархичен мафиотски модел", заяви лидерът на политическа партия МЕЧ Радостин Василев в предаването "Денят започва" по БНТ. 

"Той е възможен партньор след избори, ние сме умерено консервативен центристки политически субект, при Радев има залитане в ляво. Имаме силно припокриване в политиките и във външната политика", каза Василев. 

"За да има партньорство трябва да видим какви хора Радев иска да има в своя политически проект", заяви лидерът на МЕЧ и допълни, че през годините президентът е имал променливи политически позиции. 

"Можем да работим с ПП-ДБ, не можем да работим с ДПС-тата и ГЕРБ", отговори Василев на запитване с кого би си партнирала МЕЧ  в едно ново управление.     

"Няма пречки Андрей Гюров да бъде служебен министър-председател", каза още Василев и добави, че от възможните кандидати той е най-добрият възможен избор. 

На въпрос какво очаква от бъдещия служебен премиер, Василев отговори, че очаква да се предприемат сериозни мерки за осигуряването на честни избори. 

"Оцеляването ни в този парламент беше изключително трудно", заяви Василев на въпрос какъв бил приносът на партията му в този парламент и добави, че са направили каквото е възможно с 11 броя депутати. 

"През 2021 г. имахме 100% машинно гласуване, сега ще имаме 100% хартиено гласуване. Сканиращите устройства са добър вариант за изолиране на субективизма при броенето на гласовете, но ще отнеме време да бъдат вкарани в експлоатация", коментира той на въпрос за предстоящото гласуване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

