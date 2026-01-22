Радостин Василев: Радев е възможен партньор след избори

"От президента Румен Радев очакваме да имаме партньор за премахването на политическия олигархичен мафиотски модел", заяви лидерът на политическа партия МЕЧ Радостин Василев в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Той е възможен партньор след избори, ние сме умерено консервативен центристки политически субект, при Радев има залитане в ляво. Имаме силно припокриване в политиките и във външната политика", каза Василев.
"За да има партньорство трябва да видим какви хора Радев иска да има в своя политически проект", заяви лидерът на МЕЧ и допълни, че през годините президентът е имал променливи политически позиции.
"Можем да работим с ПП-ДБ, не можем да работим с ДПС-тата и ГЕРБ", отговори Василев на запитване с кого би си партнирала МЕЧ в едно ново управление.
"Няма пречки Андрей Гюров да бъде служебен министър-председател", каза още Василев и добави, че от възможните кандидати той е най-добрият възможен избор.
На въпрос какво очаква от бъдещия служебен премиер, Василев отговори, че очаква да се предприемат сериозни мерки за осигуряването на честни избори.
"Оцеляването ни в този парламент беше изключително трудно", заяви Василев на въпрос какъв бил приносът на партията му в този парламент и добави, че са направили каквото е възможно с 11 броя депутати.
"През 2021 г. имахме 100% машинно гласуване, сега ще имаме 100% хартиено гласуване. Сканиращите устройства са добър вариант за изолиране на субективизма при броенето на гласовете, но ще отнеме време да бъдат вкарани в експлоатация", коментира той на въпрос за предстоящото гласуване.