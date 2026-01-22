ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Михаил Михов: Цялото ръководство на БСП трябва да понесе отговорност за състоянието на партията

Проектът на Румен Радев вероятно ще бъде чрез коалиция. Това е една политическа мода, която се наложи през годините и резултатите от нея ги виждаме. ЦИК констатира напускането на 4 формации от БСП. Очевидно е, че има отлив. Сега ще има нови мераклии и амбицирани хора, които да се насочат към парламентарния живот. Това каза бившият председател на БСП Михаил Михов.

Партийното ръководство няма усещане какво се случва в редиците им. То мълчи и няма комуникация. Приветствието е едно, а нормалния разговор е съвсем друго, каза още той. И припомни, че при напускането на президента Георги Първанов той е отишъл и говорил с него. Той е категоричен, че цялото ръководство на БСП трябва да си понесе отговорност, че днес въпросът е дали ще прескочи 4 процентовата бариера за следващия парламент. Прогнозира, че 3-4 партии ще отпаднат от следващото НС.

Обясни, че всеки път преди избори се правят нови изборни правила, но това не променя усещането за честност. Разликата при гласуване с машина и хартия пък била, че при хартията оставало следа, която по-късно можело да бъде проверена. 

