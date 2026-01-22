Наталия Киселова призова да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите

"Очаквам да чуем по-голяма яснота от Румен Радев и това какви са намеренията му, след като излезе решението на Конституционния съд", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание Наталия Киселова.

Тя коментира и референдума, като заяви, че е имало и политически, и юридически аргументи.

"151 народни представители подкрепиха позиция на управителя на БНБ. Беше по-малко от три работни седмици преди да излязат двата доклада. Ако бяхме отложили докладите с внасяне на искането на референдум, години щяха да са необходими, за да покрием отново критериите. Като юрист мога да кажа, че имаше аргументи, но основният въпрос, който е решен с договор, не може да бъде подлаган на референдум", каза Киселова.

"Винаги, когато Радев е постъпвал съобразно с Конституцията, съм изразявала подкрепата. Мисля, че на него му се случи да бъде държавен глава в един турбулентен период", обясни тя.

Киселова призова да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите.

"Не обърнахме внимание на район Чужбина, не обърнахме внимание и как ще се купуват тези машини без пари, без бюджет", каза тя.