Надежда Нейнски: Поканата до Радев не е персонална, но това е абсурден спор

Странен е спорът дали е персонална поканата България да се присъедини към инициирания от САЩ Съвет за мир. Никой не допуска, че президентът Доналд Тръмп ще покани някого в лично качество. Поканата не е персонална към Румен Радев, а към президента на държавата. Това каза пред bTV бившият министър на външните работи Надежда Нейнски.

Цяла сряда държавата следи кога Румен Радев е получил поканата България да се присъедини като държава учредител към Съвета за мир. Преди да подаде оставка като български президент или след като се е обърнал за последен път към народа от "Дондуков"2 ?

Обясни, че такава покана е изпратена до над 60 държави и в нея няма нищо изключително. Голяма част от поканените обмислят дали да приемат. България сега да изтърчи е проява на комплекси, за да не изпусне това, което ни предлагат, каза още тя. Категорична е, че първо трябва се разбере каква ще е ролята на този съвет. Освен това припомни, че това е обвързано и с много голяма сума пари. Поканата, ако е персонална към Радев, представяте ли си как той бърка в джоба и изважда милиарди. Това са абсурдни неща. Изненадвам се, че това се превръща в такава тема за българското общество при положение, че има много по сериозни. Очевидно е, че това е предизборно, каза още тя. Обясни, че предизборно се използвало и кога е съобщил за тази покана.

Светът се променя пред очите ни, но много неща станаха ясни. Не мога да разбера това желание на българина да бъде под крилото на силния, каза още тя.

България е в оставка - президентът е в оставка, премиерът е в оставка, един куп институции са с изтекли мандати, каза още тя.