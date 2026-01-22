Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Готови сме, можем и ще успеем!", това написа президентът Румен Радев във фейсбук профила си.

Радев публикува снимки от двата си президентски мандата с Илияна Йотова като вицепрезидент. Той благодари на "всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни.

"През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!", пише още Радев.

Радев обяви, че подава оставка като президент на 19 януари. Очаква се в петък Конституционният съд да заседава по нея.