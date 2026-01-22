ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте: САЩ остават ангажирани с Украйна

Социолози: Радев има потенциал за 1 млн. гласа, а вълната ще основно от негласуващи

Румен Радев СНИМКА: Архив

Рано е да се каже дали расте потенциала на партията на Румен Радев. Първите дни винаги са емоционални. Независимо, че за този проект се говори от дълго време. Трябва да мине първият етап на емоциите, за да може да се измери. Може да се очаква, че той ще събере една сериозна обществена подкрепа, която има потенциала да нанесе сериозни парламентарни размествания. Това каза социологът Боряна Димитрова пред bTV.

Пропагандата постоянно ще удря Румен Радев, а с всеки удар ще става все по-силен, каза социологът Първан Симеонов. Радев има пълният потенциал да надмине 1 млн. гласа, каза още той. Основното е, че ще бъдат мобилизирани хора, които напоследък не са гласували. Там се крие потенциалът за вълна, но и симпатизанти на "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и протестно ориентирани ще го припознаят, каза още той. И обясни, че при десните също може да има проблем. Аз не бих наричал ПП-ДБ десни, каза още той. Това, което правят с Изборния кодекс е позорно и не разбирам как не са си научили урока, категоричен е Симеонов.

Всичко това се връща с бумеранг. Няма технологично време, каза пък Боряна Димитрова.

Боряна Димитрова обясни, че партиите на статуквото също ще претърпят щети. Ще има три големи формации, но ще е важно каква ще е тежестта им. Кой и с кого ще търси коалиция, каза още тя. 

