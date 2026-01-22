Екипите на три фирми работят по обработката на пътищата срещу заледявания в община Русе

В засилен режим заради усложнената метеорологична обстановка в Русе от снощи работят и трите фирми, ангажирани със снегопочистването на територията на общината. Машини и служители са денонощно на терен с цел предотвратяване на последиците от заледяването по пътната мрежа, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

„Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД обработва улиците с 12 големи и 2 малки машини, а над 50 служители почистват и обработват тротоарите. Фирма „Берус" е включила 4 машини по селищната пътна мрежа. Работници от ОП „Паркстрой" опесъчават Централната градска част и основните пешеходни алеи.

От „Общински транспорт" информират, че временно автобусни линии №10 и №15 не могат да достигат крайните си спирки. Заради образувалите се от дъжда поледици шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да увеличат дистанцията. Пешеходците да бъдат особено внимателни, най-вече в ранните сутрешни часове. Препоръчва се на възрастните хора да избягват излишното излизане навън.

До ранните часове на тази сутрин не са постъпвали сигнали за проблеми с електрозахранването и ВиК мрежата в малките населени места.

Община Русе следи метеорологичната прогноза и остава в готовност да предприеме допълнителни действия при необходимост. По данни на метеоролозите днес дъждът може да премине в мокър сняг. От петък до неделя времето ще бъде предимно облачно и мъгливо, ще има условия за поледици. В неделя вятърът от юг ще се усили чувствително, температурите ще започнат бързо да се повишават, като максималните ще достигнат

между 8° и 13°, а в Лудогорието и по поречието на Дунав – между 5° и 8°.