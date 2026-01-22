Експерти от ЦИК: Трябва време за тестване на новите скенери

"Това, което е прието на правна комисия поставя въпроса за това не как ще изглежда изборния процес, а дали въобще ще има такъв", коментира бившият заместник-председател на ЦИК Румяна Дечева в предаването "Денят започва" по БНТ.

"И хартията, и машините са отлични средства за гласуване, но те трябва да бъдат тествани преди ползване. За тестване на скенерите трябва време", заяви още Дечева.

"Има два варианта за предстоящите избори. Първият е да се проведат избори, но паради промените в изборната наредба изборите са инкасирани, другият вариант е седмица преди изборите да се окаже, че хартията не е подходяща", предупреди бившият председател на комисията Ивилина Алексиева.

"Но тези, които ни предлагат скенери трябва да са запознати с тях. Нужно е да познаваме машините преди да ги използваме", заяви Дечева и добави, че в много страни се използва разнообразна технология при гласуване и избирателят има избор как да подаде своя вот.

"Удостоверяването на съответствие се извършва от експерти, не от ЦИК", каза Алексиева.

"Съществуват рискове от разкриване тайната на вота, другият проблем е, че скенерът може да преброи недействителни според изборния кодекс гласове", алармира Алексиева.

"За гласуването трябва да се избират списъците, правени по активна регистрация на гражданите, в сегашните списъци фигурират лица, които отдавна не са граждани на България", предупреди Дечева.