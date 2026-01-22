Две земетресения за часове край Стралджа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две земетресения е имало край Стралджа в рамките на часове, става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Първото е от сряда вечерта в 20:41 часа и е с магнитуд 3.4 по Рихтер.

То е било с дълбочина 14 км. На 10,9 км северозападно от Стралджа.

Второто е с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер, отново близо до град Стралджа. То е усетено тази сутрин в 5:14 часа. СНИМКА: НИГГГ-БАН

Трусът е бил с дълбочина 20 км. На 9,1 км северозападно от Стралджа и на 271 км от София.

Двата труса са на около 2 км разстояние един от друг.