ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобус помля спирка в пловдивско село

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22139094 www.24chasa.bg

Две земетресения за часове край Стралджа

4380
СНИМКА: НИГГГ-БАН

Две земетресения е имало край Стралджа в рамките на часове, става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Първото е от сряда вечерта в 20:41 часа и е с магнитуд 3.4 по Рихтер.

То е било с дълбочина 14 км. На 10,9 км северозападно от Стралджа.

Второто е с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер, отново близо до град Стралджа. То е усетено тази сутрин в 5:14 часа. 

СНИМКА: НИГГГ-БАН
СНИМКА: НИГГГ-БАН

Трусът е бил с дълбочина 20 км. На 9,1 км северозападно от Стралджа и на 271 км от София.  

Двата труса са на около 2 км разстояние един от друг. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: НИГГГ-БАН
СНИМКА: НИГГГ-БАН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание