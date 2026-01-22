68-годишен шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

37-годишен от град Левски е в болница, след като е бил блъснат от лек автомобил.

Произшествието е станало вчера сутринта на пешеходна пътека на ул. "Краков" в областния град. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 68-годишен местен жител е блъснал пресичащия пътното платно мъж.

В резултат на това той е настанен за лечение във великотърновската болница с фрактура и хематом на главата.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.