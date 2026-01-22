72 часа арест за сериен крадец, задигнал дамска чанта от жилище в Търново

След съвместни действия служители на РУ – В. Търново и ОДМВР – Варна разкриха домова кражба. Посегателството е извършено на 13 януари тази година, посочват от полицията.
От незаключена входна врата е проникнато в жилище в областния град и е извършена кражба на дамска чанта, с намиращи се в нея 100 евро и лични документи.
От проведените съвместни действия е установено, че извършител е 42-годишен от с. Овча Могила, известен на полицията и многократно осъждан, с 52 криминални и съдебни регистрации.
Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Привлечен е в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа.