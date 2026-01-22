ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте: САЩ остават ангажирани с Украйна

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22139234 www.24chasa.bg

72 часа арест за сериен крадец, задигнал дамска чанта от жилище в Търново

Дима Максимова

[email protected]

800

След съвместни действия служители на РУ – В. Търново и ОДМВР – Варна разкриха домова кражба. Посегателството е извършено на 13 януари тази година, посочват от полицията.

От незаключена входна врата е проникнато в жилище в областния град и е извършена кражба на дамска чанта, с намиращи се в нея 100 евро и лични документи.

От проведените съвместни действия е установено, че извършител е 42-годишен от с. Овча Могила, известен на полицията и многократно осъждан, с 52 криминални и съдебни регистрации.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Привлечен е в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание